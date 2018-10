Cau el nombre de visitants atesos a l’Oficina de Turisme

L’Oficina de Turisme de la capital, gestionada conjuntament per Andorra Turisme i el comú d’Andorra la Vella, va atendre durant els mesos de juny, juliol i agost un total de 77.781 persones mentre que durant el mateix període del 2017 es va arribar fins els 82.826, segons un comunicat del mateix comú.

Aquestes dades són un balanç provisional de l’estiu, ja que encara falta per incloure les dades del mes de setembre per poder realitzar una valoració global de com han evolucionat el nombre de persones ateses. El mes que va registrar més visites va ser el d’agost amb un total de 37.981 persones, seguit del mes de juliol amb 27.594 i 12.206 el mes de juny. Pel que fa a les nacionalitats, un 52,2% dels turistes eren espanyols, un 19,4% francesos i un 4,7% provenien d’altres països.



D’altra banda, el punt d’informació habilitat pel comú al vestíbul exterior del Centre de Congressos va atendre unes 5.000 persones, el que segons la corporació demostra la bona rebuda d’aquesta nova ubicació estratègica.