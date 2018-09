El Sant Julià pren el lideratge a l’Inter d’Escaldes

La pròxima jornada es preveu molt interessant, ja que hi haurà un clàssic: el Sant Julià jugarà contra el Vallbanc, rival al qual va vèncer a la Supercopa d’Andorra.

Per un altre costat, el duel entre la UE Engordany i l’FC Lusitans ha acabay en empat després que Hamza Ryahi marqués al primer minut de joc i Nicolas Medina salvés els mobles al minut 82 de penal.

Així mateix, l’FC Ordino també ha sumat la primera victòria de la temporada contra la UE Santa Coloma per 2 a 1. Cristian Hidalgo ha anotat al tornar de la mitja part i Lluís Martins ha fet el segon al minut 75 de manera que Víctor Bernat només ha pogut maquillar el resultat al 95.

Per altra banda, en el primer duel de la jornada, el Vallbanc FC Santa Coloma ha fet els deures a la primera part contra l’FC Encamp, que és cuer. André Teixeira Azevedo, Víctor Rodríguez i Jesús Sosa ha aconseguit la primera victòria pels de Marc Rodríguez.

La Lliga Multisegur Assegurances 2018-2019 s’augura molt emocionant. Avui, la UE Sant Julià ha près el lideratge a l’Inter d’Escaldes i ha acabat amb la seva imbatibilitat. Joel Méndez va ser l’encarregat de fer el gol al minut 88 que ha donat la victòria al conjunt lauredià i que, de pas, ha situat l’equip com a líder de la competició, amb dues victòries i un empat.

