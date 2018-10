La junta de presidents descarta prioritzar determinades lleis

La junta de presidents del Consell General va descartar ahir prioritzar determinades lleis després que el cap de Govern, Toni Martí, demanés que s’explorés aquesta possibilitat durant el debat d’orientació política dels passats dies 17 i 18 de setembre. «La junta de presidents ha parlat dels projectes prioritaris per veure quins esforços es podrien fer però tant el síndic [Vicenç Mateu] com el president del grup demòcrata [Ladislau Baró] han explicat que amb l’experiència de la legislatura anterior, podem pensar que la trentena de lleis pendents es poden acabar aprovant», va informar la subsíndica Mònica Bonell durant la compareixença davant dels mitjans posterior a la reunió.



Bonell va explicar que la sindicatura també treballa per no traslladar «l’embús legislatiu» a les comissions i que no hi fa arribar nous projectes de llei fins que acaben de treballar sobre els textos que ja tenen. D’altra banda, Bonell va assegurar que «entenem que l’oposició voldria dedicar els esforços d’estudi a les lleis que es puguin aprovar i no haver de llegir tots els projectes» però Bonell va insistir que és possible aprovar les lleis pendents. Actualment hi ha 18 textos en període d’esmenes que encara han de fer el seu recorregut per les comissions, a banda dels que ja estan tractant.

Nou preguntes



Bonell també va actualitzar l’ordre del dia de la sessió de control que se celebrarà aquest matí a partir de les 9.30 hores en la qual es tractaran finalment nou preguntes, ja que ahir mateix es van entrar d’urgència dues qüestions més. Les preguntes tractaran temes diversos com adjudicacions de manteniment de maquinari, l’edifici The Cloud, les xifres de turisme, l’edifici de Radio Andorra, els habitatges socials, les ambulàncies o l’acompanyament a les dones que se sotmeten a una interrupció de l’embaràs.

Europarlamentaris

Pel que fa a l’agenda institucional, la subsíndica va informar que entre dijous i dissabte el Consell General rebrà la visita de diversos europarlamentaris. El primer a arribar serà el diputat socialista Juan Fernando López Aguilar, qui va ser ministre espanyol de Justícia en el govern de Zapatero i que ara és el ponent designat pel Parlament Europeu per fer seguiment de l’acord d’associació amb la Unió Europea. López-Aguilar es reunirà amb tots els grups del Consell per recollir informació per l’informe que presentarà a Estrasburg la pròxima primavera. El divendres se sumaran a la visita els set diputats del Parlament Europeu que formen el grup d’amistat de l’hemicicle amb Andorra, que també conversaran amb els grups i tindran l’oportunitat de conèixer de primera mà el país.

Francofonia

Mònica Bonell va donar també més detalls sobre la ja anunciada 31a assemblea regional de la Francofonia europea que acollirà el Centre de Congressos d’Andorra la Vella entre el 21 i el 24 d’octubre. La subsíndica va destacar la presència del president del Parlament de Catalunya, Roger Torrent, durant les sessions del 22 i el 23 d’octubre que tractaran sobre el futur del turisme sostenible. «Catalunya participa com a membre observador a la Francofonia i el president Torrent ha volgut assistir-hi donada la proximitat», va assegurar Bonell.