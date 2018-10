Mantecón i Galicia guanyen la Catalunya Bike Race

La segona edició de GAES Catalunya Bike Race shifted by XTR va finalitzar amb una etapa final espectacular, ràpida, explosiva, intensa i molt emocionant. Va ser una cursa en la qual Sergio Mantecón i Clàudia Galicia van manar des del principi. «És un objectiu complert, ja que he fet una cursa perfecta. He gaudit dels recorreguts i del gran ambient que hi havia i més en l’esportiu he fet tres victòries de tres etapes», explicava Mantecón. «Em sento molt bé, ja que he tornat de la millor manera amb un bon nivell després d’una lesió molt dolenta que vaig tenir la temporada passada. Estic satisfet i felicitar a l’organització per aquest gran esdeveniment que ha organitzat», afegia.

«Se m’han fet una mica dures les pujades, però he marcat un bon ritme perquè tenia marge i volia gaudir l’última etapa i la meva última cursa de la temporada. M’ho he passat genial, és un objectiu més que complert, no esperava acabar així la temporada, de manera que no puc demanar més», comentava Galicia per la seva part. «Ha estat una etapa dura, que no he dominat tant com els altres dos dies i en la qual Natalia Fischer i Mercè Pacios disputaven la general», concloïa. La cursa va comptar amb la presència del pilot resident de MotoGP Aleix Espargaró.