Objectiu: 893 compromesos amb la pau

El 893 és una xifra que ha quedat gravada en la ment de molts catalans després de l’1 d’octubre de l’any passat; es tracta del nombre de ferits que va haver-hi durant la jornada del referèndum com a conseqüència de les càrregues policials. L’artista andorrana Emma Regada, però, volia demostrar que era possible «trobar tanta gent a favor de la pau com persones van quedar ferides fruit d’aquella violència». Coincidint amb l’aniversari de l’1-O, ha publicat un vídeo per rellançar la performance en honor a la pau i en suport dels ferits que va crear just després d’aquella jornada que ella va viure a Tarragona.

«Després de l’1-O em sentia molt impotent i em feia molta ràbia que s’hagués utilitzat la violència d’aquella manera», va recordar Regada. Per això va voler fer una crida a la pau. Va agafar una bandera, va dibuixar-hi un clavell i va anar a Madrid a recaptar petons. «Per què a la capital espanyola? Tothom em deia que ho fes a Barcelona, però a mi em semblava molt més fàcil i volia anar a Madrid per demostrar que allà també hi ha molta gent que acull la no-violència», va manifestar l’artista.

Tot i que la previsió era completar el repte en un sol dia, al final va necessitar-ne tres que es va passar desplaçant-se d’un lloc a un altre de la capital. «Estenia la bandera al terra o en una paret i anava explicant el projecte per guanyar un petó a favor de la pau», va assenyalar Regada. «Moltes sorpreses? El millor va ser les converses que van sortir; em va sorprendre el suport que vaig trobar i al final era molt poca la gent que no entenia el tema català», va concloure l’artista. Ahir va aprofitar l’aniversari de l’1-O per rellançar el projecte a través d’un vídeo que reivindicava la pau i demostrava que «estem més units del que creuen que estem».