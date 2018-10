El Govern defensa la política d'habitatges socials

El ministre d'Afers Socials, Justícia i Interior, Xavier Espot, ha defensat la política d'habitatges socials del Govern de DA, i ha recordat que en els últims dos anys s'han habilitat 17 pisos per a col·lectius vulnerables (refugiats, víctimes de violència de gènere, tutelats i discapacitats) i que en els pròxims dos anys se n'hi afegiran 35 més gràcies al conveni amb la Fundació Privada Armor i la rehabilitació de la residència Solà d'Enclar. Així, en quatre anys, el nombre d'habitatges gestionats pel Govern serà de 52, una xifra amb què el titular d'Afers Socials ha tret pit.



Espot ho ha exposat com a resposta a la pregunta que el conseller socialdemòcrata Pere López ha formulat durant la sessió de control al Consell General. El parlamentari del grup mixt ha criticat que en el Projecte de llei de mesures urgents relatives a l'arrendament d'habitatges no inclou cap mesura per impulsar la construcció de pisos amb preus de lloguer raonables, assequibles, i ha recordat que el mercat actual ofereix habitatges molt cars, inassumibles per a una gran part de la població. López ha dit que cal oferir rebaixes fiscals per a què es construeixin promocions de pisos amb lloguer protegit, terme que ha utlitzat un altre conseller del grup mixt, Víctor Naudi (SDP), per reclamar també mesures per facilitar l'accés a l'habitatge.

El ministre ha considerat que no es poden establir noves obligacions als promotors, ja que això els dissuadirà de construir habitatges destinats al lloguer. Amb tot, Espot ha puntualitzat que la llei òmnibus ja inclou "incentius fiscals", però que no es poden fer "regals". López ha replicat que "s'ha d'establir un preu màxim per als lloguers socials, sinó no tenim cap garantia que els promotors en faran".



Negociacions amb la UE

D'altra banda, durant la sessió de Consell General també s'ha revelat que les pròximes rondes de negociacions sobre l'acord d'associació de la Unió Europea tindran lloc la setmana del 22 d'octubre i la del 26 de novembre, i seran les últimes d'aquest any. A l'octubre, Andorra, Mònaco i San Marino tractaran sobre el calendari del 2019. La ministra d'Afers Exteriors, Maria Ubach, ho ha revelat durant la seva intervenció en resposta a la pregunta del conseller Carles Naudi d'Areny-Plandolit (UL+Independents per la Massana), que ha demanat sobre els avantatges de les llibertats que s'han de negociar a partir d'ara (serveis, persones i capital).

Naudi ha insistit en conèixer els detalls, però no n'ha obtingut cap. La ministra ha recordat que s'ha aconseguit una transitòria de 30 anys per al tabac, quant a la lliure circulació de mercaderies, i que la franquícia duanera s'ha mantingut en 900 euros, el triple que es permet a altres països tercers. El conseller massanenc ha matisat que els 900 euros són la mateixa quantitat des del 1990, i que del capítol 24 en amunt, Andorra gairebé no té capacitat exportadora.

A més, la titular d'Exteriors ha detallat que han rebut de la Unió Europea 3.523 normes bàsiques i 6.010 actes d'acompanyament, que s'aniran transposant "progressivament, hem de negociar calendari", ha conclòs. Ubach també ha reiterat que els interlocutors de Brussel·les "ens escolten i ens volen entendre".



Partners d'IBM

Durant la sessió parlamentària també s'ha revelat que l'executiu preguntarà a IBM si el fet que a Andorra només hi hagi una empresa 'partenaire' exclusiva (Spai) suposa un "sobrecost" a l'hora de contractar els seus serveis. El ministre de Finances, Jordi Cinca, ha explicat que es demanarà a la multinacional informàtica el perquè només tenen una empresa a Andorra que respon com a 'partenaire' oficial, i si això perjudica econòmicament el Govern.



Cinca ha argumentat que les necessitats del departament de Sistemes Informàtics (DSI) del Govern només les pot cobrir l'empresa Spai, mentre que la CASS ha adjudicat diversos serveis a l'empresa Andorsoft, després de valorar dos pressupostos, un dels quals era d'Spai. Aquest fet ha fet sospitar el conseller liberal Ferran Costa que Spai no és 'partenaire' exclusiu d'IBM a Andorra, i el ministre ha exposat, tècnicament què és el que pot oferir Spai i quins serveis ofereix Andorsoft. Cinca ha insistit que fan dues coses diferents: mentre Andorsoft es fa càrrec de temes comercials, Spai subministra peces d'IBM i garanteix el servei tècnic. Per tot això, la CASS també ha firmat un conveni amb IBM per a tots aquests aspectes que no pot resoldre l'adjudicatària.