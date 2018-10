Raya s’haurà d’operar i estara deu mesos de baixa

A causa d’un trencament parcial del lligament creuat anterior, el jugador del VPC Andorra, Dani Raya, haurà d’estar entre vuit i deu mesos de baixa després de passar per quiròfan el pròxim vuit de novembre,

«Vaig intentar reforçar la musculatura però en els darrers partits, he arrossegat la lesió i m’he tornat a fer mal, el millor és operar», explicava Raya a EL PERIÒDIC.

Per tant, va destacar que «de moment em vull distanciar perquè fa dues temporades que estic bastant fora». «Estic tenint molts problemes i això és dur», revelava.

En aquest sentit, creu que «la temporada passada vaig jugar molt bé i vaig tenir un rol important per l’equip, a més d’adquirir una altra dimensió com a jugador». «S’ha de tenir i paciència, pensar en la temporada que ve, val la pena fer un pas enrere per fer-ne dos cap endavant, cal pensar en la recuperació», sentenciava. H