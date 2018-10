Albert Llovera ja brilla al Bulevard de les Estrelles

La cònsol major d’Andorra la Vella, Conxita Marsol, també va destacar dedicació de Llovera «tant en el vessant esportiu com en el social». La cònsol també va definir Llovera com «un exemple d’optimisme, superació i proactivitat». En aquesta línia, l’acte va congregar una multitud de persones que van reconèixer el pilot.

«Em fa molta il·lusió, des del Comú sempre m’he sentit molt valorat», explicava. «He nascut aquí i quasi formo part del mobiliari urbà de la parròquia, poder tenir una estrella és magnífic», remarcava. «La valoració que em donen no és d’esportista, és com a persona», puntualitzava. «És un orgull estar amb el Toni i el Cyril», sentenciava,

Andorra la Vella ha reconegut avui la implicació i la carrera d’Albert Llovera amb una estrella al Bulevard de les Estrelles i se suma a les de Cyril Despres i Toni Bou. A més, la parròquia reconeix la tasca que ha fet com a ambaixador d’Andorra i de la capital.

