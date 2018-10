El trasllat d’Exteriors costarà menys de dos milions d’euros

El trasllat del Ministeri d’Afers Exteriors a l’edifici històric de Radio Andorra d’Encamp costarà «menys d’1,8 milions d’euros», segons va informar ahir el ministre d’Ordenament Territorial, Jordi Torres en resposta a una pregunta del conseller general Pere López en el transcurs de la sessió de control. Amb aquesta xifra «pensem que estarà tot adoptat i també es descongestionarà l’edifici del Govern del Prat de la Creu», va indicar Torres. López també es va interessar per saber com es repartirà l’espai entre el museu anunciat i les dependències del ministeri encara que López va etzibar al ministre: «Vostè no és un gran expert en definir usos d’edificis», en relació a la seva gestió del projecte The Cloud. Torres no va caure en la provocació i va respondre que «l’arquitecte està acabant el projecte que permet allotjar tots els recursos del ministeri, les previsions de creixement i el museu». La ministra de Cultura, Olga Gelabert, va intervenir breument per ratificar que «les dues utilitats de l’edifici són estrictament compatibles».

Exclusió d’RTVA

Tant López com el conseller liberal Ferran Costa van incidir en les circumstàncies com es va descartar el trasllat d’RTVA a l’edifici de Radio Andorra, especialment perquè així s’havia anunciat a principis d’any i per què s’havia destinat una partida pressupostària el 2018 a aquests efectes, a més de crèdits plurianuals per als tres exercicis següents, segons va recordar l’oposició.

Torres va respondre que el cost del trasllat d’RTVA es va valorar en «entre 5,5 i 6 milions d’euros», una xifra que gairebé triplica la del trasllat d’exteriors. L’oposició va retreure al Govern que no es respectés el mandat del Consell General que va votar el trasllat d’RTVA a Encamp i va lamentar el lloguer que cal seguir pagant de les actuals dependències de l’emissora pública. Per últim, ni Torres ni Gelabert van fer cap menció a les feines de retirada d’amiant que han aturat les obres.