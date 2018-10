El Govern demanarà cada any els partners d’IBM al país

El ministre de Finances, Jordi Cinca, va explicar ahir al Consell General que el Govern ha canviat els procediments de contractació dels partners d’IBM al país, després de la «polèmica infundada» sobre l’adjudicació d’unes feines de manteniment a l’empresa Spai. A partir d’ara, el Govern demanarà cada any a IBM «quines empreses del país estan validades per dur a terme aquests treballs». A més, Cinca va afegir que també s’han «adreçat a IBM des del Departament d’Informàtica per saber si el fet de tenir només un representant al país acaba afectant el preu i se li ha demanat que no la tingui». El ministre va indicar que encara estan esperant la resposta de la multinacional.



No obstant això, Cinca va reiterar la normalitat de les contractacions efectuades fins ara i va justificar la diferència en les contractacions de partners d’IBM de la CASS i el Govern, situació que va motivar que el conseller liberal Ferran Costa interrogués a l’Executiu al respecte en seu parlamentària. Segons Cinca, els treballs de recanvi de peces només els pot fer Spai al país, mentre que els de manteniment també els pot fer Andorsoft i aquest és l’origen en la diferència de les contractacions. Ferran Costa va agrair les explicacions tot i que va lamentar que arribin tard i després de diverses preguntes: «Jo ja havia demanat quin era el procediment i vostès no havien dit que fos així», va recordar el conseller liberal al Govern.