L'ocupació hotelera baixa un 1,65% el mes de setembre

Pel que fa als preus d'aquest mes de setembre, respecte al mateix període de l’any 2017 hi ha hagut un disminució d'un 3,03%. Un 45% dels establiments han disminuït el preu mitjà de venda, enfront un 30% d'establiments que ens confirmen que l'han augmentat, i un 25% han mantingut el mateix preu.

Després d'un estiu que no ha cobert les expectatives, el setembre també s'ha mostrat fluix. Així, i segons les dades de la mateixa agrupació hotelera, el mes d'agost es va tancar amb un 75,79% (un 5% menys) i el de juliol amb un 58% (un 11% menys).

L'ocupació hotelera del mes de setembre ha estat del 50,24%, cosa que representa un 1,65% menys (51,8%) respecte al mateix període de l'any passat. Les parròquies amb més ocupació han estat les centrals: Escaldes-Engordany (65,57%) i Andorra la Vella (60,90%). A l'altra costat, hi ha Ordino amb un 31%. Les dades han estat facilitades aquest dijous per la Unió Hotelera.

Per El Periòdic

