La FIS, molt satisfeta amb els preparatius de la competició

L’estació de Grandvalira ha comptat aquests dies amb la visita de prop d’una desena de representants tècnics de la Federació Internacional d’Esquí del circuit de la Copa del Món d’esquí alpí, tant masculina com femenina. A més, també ha assistit l’equip d’operacions d’Infront Sports & Media, la productora encarregada de la retransmissió televisiva a tot el món.

En aquest sentit, el viatge ha servit per analitzar amb profunditat tots els aspectes relacionats amb els preparatius de la competició, des de la part esportiva, tècnica i operativa i fins a la de caràcter més social i de comunicació, a més d’inspeccionar i validar els traçats.

En aquesta línia, el director de la Copa del Món d’esquí alpí femenina, Atle Skaardal, ha explicat avui que «està molt content amb els preparatius i que tot és molt interessant». «El resultat és impressionant», explicava. «Sobretot l’ampliació de l’arribada de la pista Avet», afegia en relació a la plataforma. «Confiem en què es compleixin els terminis, però ara ja és una realitat», reiterava.

Per altra banda, Markus Waldner, director de les proves masculines, també s'ha mostrat molt satisfet i va recordar «la importància que alguns corredors puguin acabar la seva carrera aquí». A més, va destacar la «bona cooperació» amb els organitzadors i les autoritats del país i va reiterar que «les finals és un esdeveniment que va més enllà de l’esport, és un espectacle». Així mateix, va ressaltar l’acollida que té l’esdeveniment al país.

En aquesta visita els han acompanyat els responsables tècnics d’operacions Mike Kertesz i Andreas Krönner, així com la cap de comunicació del circuit femení, Christine J. Feehan, entre altres components de la FIS. Per part del comitè organitzador van estar presents el director general de les Finals de la Copa del Món, Conrad Blanch, el director de Grandvalira-Ensisa, David Hidalgo, el director de cursa, Jordi Pujol i altres membres de l’equip organitzador local. També van assistir el president de la Federació Andorrana d’Esquí (FAE), Josep Pintat i el director tècnic, Carles Visa.

Per un altre costat, el Director General de les Finals de la Copa del Món 2019, Conrad Blanch, ha destacat que «s’ha fet un gran treball» i va recordar de nou «la sintonia i la cooperació» entre totes les parts. «L’objectiu és fer que tot el que acompanya les Finals de la Copa del Món sigui un espectacle i compti amb la participació de tot el país», explicava. Pel que fa a la plataforma va constatar «els resultats que s’estan fent». «No hi ha hagut cap crítica, tot està en ordre», sentenciava.



Així mateix, com a darrer pas per organitzar la prova, la visita va ser per signar el document de compromís entre la Federació Internacional d’Esquí (FIS) i la Federació Andorrana d’Esquí (FAE) en el que es detallen «els acords dels diferents aspectes organitzatius com ara el programa, els detalls tècnics de les pistes i de les curses, els recursos humans i tècnics de l’estació per fer front a l’esdeveniment, la ubicació de les sales de premsa, l’allotjament, els punts d’hospitalitat destinats als equips i la sala d’acreditacions».

Així mateix, el proper contacte del comitè organitzador de les Finals de la Copa del Món amb la FIS serà a l’estrena de la Copa del Món a Sölden (Àustria) a finals d’aquest mes. Els dies 27 i 28 d’octubre, es disputa l’Eslàlom Gegant femení i masculí a la reconeguda glacera de Rettenbach. H