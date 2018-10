Detingut per realitzar un contracte de lloguer fals d'un pis que no era seu

La policia va detenir a Encamp un home resident de 43 anys, com a presumpte autor d'un delicte contra el patrimoni i el tràfic jurídic. El detingut va llogar un pis del qual no n'era propietari creant un contracte de lloguer amb dades falses, cosa que va ocasionar un perjudici econòmic als llogaters de 5.850 euros en concepte de mensualitats i de dipòsit.



El Cos de Policia ha procedit a la detenció de 24 persones durant aquesta darrera setmana (de l’1 al 7 d’octubre). Les detencions s'han dut a terme pels presumptes delictes contra la salut pública (3), contra el patrimoni (1), contra la seguretat del trànsit (12) i altres delictes (8).



Destaca també la detenció a Andorra la Vella d'un home resident de 28 anys, com a presumpte autor d’un delicte contra la llibertat i l’honor. A mitjans del mes de setembre d’enguany, l'home va fer diverses trucades telefòniques al despatx central de policia, en què l’interlocutor desqualificava amb insults i amenaces, tant a l’agent que l'atenia com al Cos de Policia en general. L’enquesta duta a terme ha permès identificar i detenir l'autor.



A més, la policia va detenir a Andorra la Vella un home resident de 58 anys com a presumpte autor d’un delicte contra la seguretat col·lectiva i contra la llibertat. Els agents van ser requerits per l’empleat d’un establiment de restauració, ja que hi havia una persona que l’estava amenaçant i es trobaria en possessió d’una arma de foc. Al lloc dels fets, els agents interventors es van trobar que el requeridor havia reduït el detingut, que efectivament duia un revòlver d’avantcàrrega (arma històrica, vuitena categoria), que està prohibida.



El Cos de Policia va detenir també al Pas de la Casa un home resident de 30 anys, com a presumpte autor dels delictes contra la integritat i contra la seguretat col·lectiva. La matinada de dissabte a diumenge, cap a les 03.35 hores, es van requerir els serveis de la policia, per una alteració d’ordre públic en l’interior d’un local d’oci, en què un dels seus empleats havia resultat ferit a la cara amb arma blanca (un ganivet de cuina, amb una fulla de 20 cm) per part d’una persona de sexe masculí que havia fugit del lloc dels fets. Per les dades que van facilitar els agents interventors es va identificar el detingut, però en un primer moment no va ser possible controlar-lo, tot i que sí més tard. La víctima va precisar de 16 punts de sutura per la ferida facial, i va patir un traumatisme al maxil·lar i a la zona lumbar.



Per últim, la policia va detenir un home no resident de 38 anys, amb una taxa de 1’91 g/l. La intervenció de la policia es va produir inicialment per una discussió de parella. Quan la patrulla interventora va arribar al lloc dels fets, vist el presumpte estat d’embriaguesa del detingut i que al costat hi havia el seu vehicle, el van aconsellar deixar-lo estacionat. Tot i això, posteriorment els agents el van detenir conduint el vehicle i, a més, va reconèixer que havia causat danys al mobiliari de la cambra d’hotel on s’allotjava per valor de 1.076 euros.