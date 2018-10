La setmana contra el càncer de mama incidirà en la sensibilització

Sensibilitzar la població i donar més visibilitat a l'Associació andorrana contra el càncer (Assandca) són els dos grans objectius de la setmana contra el càncer de mama que es farà els dies 18 i 19 d'octubre. Les activitats, per recaptar fons, s'han presentat aquest dilluns. El 18 d'octubre es farà l'acte 'música per a la salut' amb una conferència i un concert de jazz i el dia 19, la jornada girarà al voltant de l'art per a la salut amb un taller per a nens i adolescents i la presentació de l'escultura 'Invencibles' contra el càncer de mama. A partir d'aquest dia també es podrà comprar la polsera solidària per vuit euros.

Les activitats estan organitzades per Assandca amb el suport de Vall Banc que tornà a col·laborar. El director de gestió de persones de l'entitat bancària, Marc Cornella ha afirmat la voluntat de "col·laborar amb les activitats del país" i ha recordat que és el segon any que hi participen. El lema de la setmana és 'Suma't al rosa' i s'espera la participació d'unes 1.800 persones.

El president d'Assandca, Josep Saravia, espera que torni a ser un gran èxit i sobretot que contribueixi a la difusió de l'entitat. "La gent només ens coneix quan pateix la malaltia. Qui no l'ha patit no té consciència que existim". Saravia ha afegit que no té xifres dels malalts "perquè n'hi ha que es van a tractar a fora" i ha valorat positivament la presència d'una psiconcòloga. Ha desitjat que la unitat de radioteràpia sigui aviat una realitat. "Ja sabem que el Govern fa el que pot. Ara ha sortit el plec de bases per a la part tècnica però ens pensavem que ja hauríem avançat més".

El president d'Assandca també s'ha referit al trencament de la col·laboració amb Mamapop que va participar fa dos anys en la setmana amb molt bona acollida. "El primer any volien destinar el 50% de la recaptació a un centre de recerca de Lleida però nosaltres pensem que a Andorra tenim altres problemes com ara l'atenció al malalt i això té un cost. Al segon any i tres dies abans de la roda de premsa de presentació em va trucar el Manel, el director de Mamapop, per dir-me que trencaven relacions perquè se n'anaven a actuar per a l'Associació de Dones, ja que els permetien destinar el 100% de la recaptació al centre de recerca de Lleida".