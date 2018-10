Quatre ferits en un accident a l'N-260 a Arsèguel

La carretera N-260, al pas per l'Alt Urgell, ha registrat un altre accident greu aquest diumenge al vespre. Segons ha informat el Servei Català de Trànsit, en el xoc s'hi van veure involucrats dos vehicles que van topar frontalment.

L'avís del sinistre es va rebre cap a 1/4 de 8 del vespre des del punt quilomètric 217,5. Una de les ocupants dels cotxes implicats, una dona de 52 anys, va patir ferides greus. Entre els ocupants també hi havia una nena de 10 anys, amb un pronòstic de ferides menys greus. A les tasques d'atenció als accidentats i de neteja de la via hi van intervenir efectius dels Bombers de la Generalitat, els Mossos d'Esquadra i el SEM.

L'accident va obligar a tallar la via i va provocar retencions puntals a l'Eix Pirinenc en els dos sentits de la marxa. Posteriorment es va restablir la circulació.