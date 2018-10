Els Pujol demanen a Villarejo qui va informar dels comptes

Josep Pujol Ferrusola va enviar una carta a l’excomissari José Manuel Villarejo, empresonat des del novembre, per preguntar-li qui el va informar dels comptes que la família tenia a Andorra, segons informa el diari digital espanyol Público, que també posa a disposició del lector la carta íntegra. «Com saps, tenim una causa oberta contra els germans Cierco a Andorra per revelació de secret bancari els demanarem una forta indemnització. El meu dubte és si la culpa és realment seva o ens estem equivocant. Tu millor que ningú saps qui et va donar la informació, i la teva ajuda seria fonamental per no cometre injustícies», escriu el fill de l’expresident de la Generalitat.

El fill de l’expresident vol saber si l’acusació contra els Cierco per trencar el secret bancari està ben orientada

Josep Pujol pregunta també al comissari en la mateixa carta qui va escriure els guions de les declaracions de Victòria Álvarez, l’exparella de Jordi Pujol Ferrusola, «perquè tu i jo sabem que ell mai va baixar motxilles plenes de diners des d’Andorra. Qui va crear la mentida dels 3.000 milions», interpel·la la missiva.

La carta va ser enviada a Villarejo poc després que aquest ingressés a l’Hospital i Josep Pujol li demana que l’ajudi abans de morir en un to amistós però sever. El signant de la carta responsabilitza Villarejo de tot el que li està succeint a la família Pujol però creu que ara ell també és «víctima de la maquinària de l’Estat». El fill de l’expresident assegura que amb el temps van saber que Àlvarez havia cobrat per aquelles declaracions. «Jo no he robat mai res i em temo que si no m’ajudes, em faré vell com un xoriço empestat», conclou la carta». H