Alís recorre contra l’acord d’inversions del comú i Saetde

L’excònsol d’Encamp, Miquel Alís i l’exconseller general, Roc Rossell, han tornat a moure fitxa després que el Comú d’Encamp aprovés el dia 6 de setembre passat un acord d’inversions amb Saetde que permet a la societat que explota les pistes de Pas de la Casa i Grau Roig utilitzar els terrenys de Concòrdia durant cinc anys. Alís i Rossell van entrar dilluns un recurs administratiu al comú contra l’acord (igual que van fer al seu dia amb l’acord d’intencions signat en el mandat passat) i segons va detallar l’exmandatari, si la resposta és negativa o es fa silenci, com l’altra vegada, la qüestió acabarà a la Batllia. «Aquest acord és una burla total al Codi de l’Administració», va afirmar Alís, que considera que «és una porta oberta a fer qualsevol cosa, que totes les administracions puguin donar en concessió qualsevol cosa a qui vulguin només dient que la inversió no serà definitiva».



L’excònsol va recordar que el problema «ve de lluny», del ja citat acord d’intencions que es va signar «per materialitzar-lo en tres mesos i han passat tres anys i no s’ha fet res perquè no es podia fer». En aquesta ocasió Alís defensa que el que es fa és «una trampa» utilitzant l’article 103 del Codi de l’Administració, ja que s’accedeix a la cessió dels terrenys Concòrdia amb l’argument que no tenen caràcter d’obres permanents i per tant, tal com preveu el citat article es pot donar un permís d’ocupació temporal, que en tot cas no serà superior a cinc anys.

Concurs públic

«Per a nosaltres construir un telecabina nou, fer pistes noves o talar arbres són clarament obres definitives», va apuntar, i va remarcar que «ningú es creu que una societat inverteixi sis milions d’euros en un espai on l’endemà el comú li pot dir que ho ha de treure i marxar. No s’ho creu ni el cònsol». Així, des del seu parer «busquen una trampa perquè el que no volen és fer un plec de bases i treure un edicte perquè es presenti qui vulgui, però no s’aguanta per enlloc».



D’altra banda també va posar en qüestió un altre dels punts previstos en l’acord, el que preveu Saetde pugui disposar del vestíbul del Funicamp per remodelar-lo i la compra de més cabines per ampliar la capacitat del giny. «El Funicamp és 100% del comú i en el document no es concreten quants metres quadrats se cedeixen, ni per quants anys ni quant pagaran», va detallar Alís, que tampoc veu clara la compra de cabines: «Sembla que seran de segona mà i si s’han d’arreglar qui ho pagarà serà el comú», va sentenciar.



Per tot plegat considera que l’acord és «un escàndol» i que tan sols és una maniobra per poder ocupar uns terrenys que Joan Viladomat defensa que formen part de la concessió de l’estació, extrem que Alís sempre ha rebutjat. «Com que no volen fer les coses legalment van buscant trampes», va assegurar, insistint que l’única manera per donar en concessió els terrenys de Concòrdia és fer un concurs públic.



Alís i Rossell han informat als dos grups de l’oposició d’aquesta acció, recordant que el PS va votar en contra de l’acord i que L’A es va abstenir amb molts dubtes. A més, diu que disposen de molts més suports «de l’oposició que no està al comú».