Encamp reclama 61.700 euros en multes

El comú d'Encamp ha informat, via edicte publicat aquest dimecres al Butlleti Oficial del Principat d'Andorra (BOPA), la reclamació del pagament de multes de circulació a persones que no han pogut ser localitzades personalment. Són en total 2.804 multes (a persones físiques i jurídiques), que sumen un import global de 61.678,75 euros. Hi ha infractors que acumulen més d'una desena de multes. Les sancions han estat interposades per agents de circulació del comú encampadà durant aquest any i el passat. Van dels 7,5 als 149 euros.

El comú informa que davant la impossibilitat de procedir a la notificació personal s'opta per la via del BOPA i que aquestes persones tenen a partir de dijous deu dies hàbils per presentar les al·legacions que s'estimin pertinents. Així mateix, els qui paguin les sancions durant aquest mateix termini, es beneficiaran d'una reducció del 50% de l'import de la sanció.

Esgotat aquest termini sense que s’hagin fet efectives les sancions, es procedirà per la via executiva al cobrament del seu import, afegeix la corporació.