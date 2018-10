L’atur es redueix un 4,3% al setembre i se situa en 377 persones

Hi ha una llei urgent al Consell però el problema està al carrer

D’altra banda, Estadística també va publicar les dades relatives al salari mitjà. En aquest sentit, el mes de juliol el sou mitjà es va situar en els 2.117,32 euros, el que representa un increment del 6,4% respecte al mateix mes de l’any anterior. Pel que fa al nombre d’assalariats, la xifra del juliol és propera als 38.000, un 2,5% més que el 2017. Tal com s’explica en el comunicat, tots els sectors presenten unes variacions positives: sistema financer amb un +13,3% és el que més destaca, seguit d’Educació amb un +10,6%, Construcció (+9,6%) i Comerç a l’engròs i intermediaris del comerç (+9,1%).

Segons les dades fetes públiques pel Departament d’Estadística, dels 377 aturats un 25,7% són empleats administratius; un 16,2% treballadors de serveis, restauració, protecció i venedors i un 15,6% treballadors no qualificats.

El volum de persones que es trobaven inscrites al Servei d’Ocupació a finals del mes de setembre sense feina és de 377, el que representa una davallada del 4,3% respecte al mateix mes del 2017, quan el total ascendia a 394 persones. També hi havia 236 demandants d’una millora laboral, la qual cosa suposa un 9,8% més respecte al setembre de l’any passat. Pel que fa al nombre total de llocs de treball oferts, és de 898, gairebé un 15% menys que el mateix mes d’ara fa un any.

