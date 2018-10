Vinyes i Font, a les 12 hores d’Spa-Francorchamps

Les 12 hores d’Spa-Francorchamps comptaran amb la participació de Joan Vinyes i Jaume Font. Competiran en un dels circuits més prestigiosos i històrics del panorama internacional, després del bon paper realitzat al Jarama al Campionat d’Espanya de Resistència.

La prova belga és vàlida per les 24 GT Sèries, que consta d’un calendari de vuit cites. Va iniciar-se el gener passat a Dubai i finalitzarà el mes vinent als Estats Units. La cursa tindrà la participació d’una setantena d’equips repartits en diferents categories. No serà la primera ocasió en la què Vinyes hi competeix. «Fa quatre anys vaig tenir l’ocasió de disputar un meeting de l’Eurocup Seat León, una competició molt diferent d’unes 12 hores. Aquesta vegada seran pràcticament dos dies en els quals intentarem millorar, en cadascuna de les voltes, el pas per revolts tan coneguts com a l’Eau Rouge per exemple», indica el pilot andorrà, assenyalant que competiran «amb l’objectiu de gaudir al màxim de l’oportunitat d’estar a la graella de sortida d’una prova de resistència mítica als calendaris de l’especialitat. A mesura que passin les hores veurem on podem estar al final».

El vehicle amb el que competiran és el mateix que el què ho fan al campionat nacional i es trobaran a la categoria amb «una vintena de vehicles TCR de diferents nacionalitats, per la qual cosa la competència serà molt dura» de cara a obtenir una bona classificació. Avui es disputen els entrenaments lliures i oficials. Demà, a les 9.50 h es donarà el tret de sortida.