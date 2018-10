Teixidó afronta l’última cita amb el somni de ser campió mundial

Dia gran per a Ferran Teixidó. Té l’oportunitat de proclamar-se campió del món de quilòmetre vertical. La Grèste de la Mughéra decideix el campionat. El corredor de la Federació Andorra la Muntanyisme (FAM) afronta la cita de Limone sul Garda ocupant la segona posició del rànquing de l’especialitat i confia continuar amb la seva progressió per tal de poder-se fer amb el títol mundial.

Després de tota una temporada, Teixidó afronta l’última cita amb l’opció de ser campió. Només té a un corredor per davant a la general, el suís Pascal Egli, que el supera per quatre punts. El tercer està molt més distanciat. El també l’helvètic Remi Bonnet es troba a 95. Afrontaran un recorregut de 3,7 quilòmetres i 1.080 metres de desnivell. A diferència d’altres curses, aquesta serà per la tarda, iniciant-se a les 18.00 hores. El canvi afecta perquè «estem acostumats a sortir de matí i això sempre és un handicap», afirma Teixidó. La cursa comença al poble, a la vora del llac. La sortida és en massa, amb tots els atletes sortint junts, havent de travessar en un primer moment els carrers de la localitat. «Tothom intenta agafar la seva posició perquè després el camí s’estreny. Aquests moments són molt agònics i ho has de donar tot», per després seguir i un cop superat «la cursa es torna molt tècnica, amb pujades molt fortes i passos de pedra i algun pas d’esglagons de via ferrata. Aquests trams m’agraden». Abans del final «hi ha algun canvi de ritme amb pujades i baixades».

«Poc a poc he anat millorant. El millor és motivar-te i arribar aquí amb ganes i havent fet la feina ben feta»

Per les seves característiques, aquesta «és una cursa que acostuma a ser llarga». Com a plantejament tàctic, després de superar el poble «intentarem agafar el millor lloc possible» per encarar l’ascensió. Teixidó es presenta amb expectatives, i més veient com es desenvolupava la temporada. L’inici va ser decebedor i gens prometedor. L’estrena a la Trentapassi no va ser bona i el resultat de Zegama-Aizkorri el «pitjor», però a mesura que anava completant proves «poc a poc he anat millorant. El millor és motivar-te i arribar aquí amb ganes i havent fet la feina ben feta». «El que buscava durant tota la temporada era millorar un crono», assenyala el corredor de la FAM, i aquest el va obtenir a la darrera cita que ha disputat, la Vallnord-CPA, on va imposar-se i que li va servir per guanyar la Multisegur Copa d’Andorra. Aquesta rebaixa de registre és «el que em fa estar satisfet. Després es pot tenir classificacions i ser primer o segon a la Copa del Món, però realment el que et fa il·lusió i et trobes bé per a tu mateix és rebaixar els teus temps», ja que a les curses «les classificacions són relatives depenent si hi ha més o menys nivell depenent la gent que hi vagi».

Continuar motivat

Passi el que passi, el futur no se’l planteja encara. La il·lusió la té instal·lada en el present davant el repte que es presenta d’adjudicar-se del títol mundial. Continuar al nivell amb què es troba actualment «és una qüestió de motivació. Amb l’edat arribarà un moment, i ja ho vaig notant, que costa molt recuperar i les forces no són les mateixes però la motivació és realment el que et mou a entrenar cada dia, a implicar-te molt més amb la nutrició, amb el temps i la recuperació». Com ve demostrant tots aquests anys, «soc competitiu», però la seva carrera dilatada s’entén pel terreny que trepitja. «La meva passió per la muntanya no només és la competició, sinó l’entorn en el que estem», i aquest, «és el secret pel que porto tant temps».

El Clàssic es trasllada tot a dissabte per raons de seguretat després de les últimes pluges

La primera edició d’El Clàssic s’havia de disputar en dues jornades entre avui i demà, però les condicions del terreny fan que els organitzadors traslladin tota la competició a dissabte. Pel matí valoraran si es poden garantir suficientment les condicions de seguretat per a que es pugui arribar a disputar. Els recorreguts canvien perquè les pluges dels últims dies han incidit en l’estat dels recorreguts per on es tenia programades les curses. «La pedra està molla i tot en cresta està molt exposat. La seguretat dels corredors és el primer i valorarem al matí si es pot realitzar. Al ser crestes hi ha plaques que s’estan desfent de l’aigua que hi ha a dins i es perillós», afirma Carles Rossell, organitzador de la prova. El Clàssic consta de dues curses, que es veuran modificades respecte al que estava programat inicialment. La que s’havia de disputar avui i que queda traslladada al matí és The Face. Es tracta d’una ascensió i descens d’un pic, amb uns 500 metres de desnivell. L’organització manté en secret el recorregut fins poques hores abans de l’inici. Per la tarda serà el torn de The Ridge, en una cursa per cresta de cinc hores de durada des del pic del Cataperdís direcció al de Fontblanca. A la prova estan inscrites set parelles, entre les quals hi són els guanyadors la setmana passada d’Els 2.900, l’estatunidenc Dakota Jones i el canadenc Nick Elson.