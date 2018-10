La Seu d'Urgell revalida les tres Flors d'Honor de Viles Florides

El jurat especialitzat de Viles Florides ha tornat a distingir a la Seu d’Urgell amb la qualificació de 3 Flors d’Honor per la seva tasca en la millora de l’espai verd urbà. La consellera d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat, Teresa Jordà, va lliurar el guardó al cap del Servei Municipal de Parcs i Jardins, Carles Martín, en representació de l'Ajuntament urgellenc, a la gala celebrada aquesta setmana passada al Castell de Vila-seca (Tarragonès).

La Seu d’Urgell ha estat un dels 50 municipis reconeguts amb tres Flors d’Honor. Pel que fa a la màxima distinció, les quatre Flors d'Honor, enguany l'han rebut 12 municipis. Aquestes poblacions que encapçalen el rànquing són: Almacelles, Bagergue, Cardedeu, Figueres, Llinars del Vallès, Lloret de Mar, Malgrat de Mar, Mollet del Vallès, Olot, Sant Cugat, Sant Hilari Sacalm i Vila-seca. Dels municipis restants, 52 han rebut dues Flors d’Honor, i 6 municipis, una Flor.

Els darrers mesos, 10 municipis més s’han adherit al moviment i la seva primera valoració es farà pública l'any vinent. Entre els qui s'hi han sumat hi ha les poblacions de Bagà (Berguedà) i Vilac (Aran). Ara ja són uns 120 els membres de la marca, promoguda per la Confederació d’Horticultura Ornamental de Catalunya (CHOC) i que reconeix els municipis que treballen per a la transformació dels seus espais públics a través de l’enjardinament i la millora dels espais verds.