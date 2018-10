Alerta en trobar carn amb vidres dirigida a gossos

La societat filantròpica Bomosa, que també treballa per tenir cura dels animals, ha denunciat a través de les xarxes socials que s’ha detectat la presència de carn amb vidres barrejats dirigida a gossos al berenador que hi ha a Santa Coloma, al final de carrer Bonavista. Fonts coneixedores del cas van explicar que unes usuàries van haver de dur el seu animal al veterinari perquè havia ingerit la carn, però que sortosament l’incident no va tenir conseqüències greus.



Davant d’aquesta situació, des de Bomosa es va fer una crida als propietaris dels animals a tenir cura del que mengen els gossos i que s’eviti que s’empassin res que no els donin els seus amos.



També Laika va fer circular el missatge a través de les xarxes socials i el seu president, Josep Mas, va indicar que «de tant en tant» es troben amb situacions com aquesta o alguns enverinaments, especialment, de gats. Per combatre-ho va animar a denunciar els incidents, si bé va admetre que és difícil arribar a localitzar els culpables.