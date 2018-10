El PS lamenta el rebuig per ampliar la baixa per maternitat

El secretari d’organització del PS, Carles Sánchez, va lamentar que el treball en comissió que està a punt d’acabar en relació al codi de relacions laborals no hagi tingut en compte dues de les esmenes més importants presentades per la formació: l’allargament de la baixa maternal i els canvis demanats en les indemnitzacions per acomiadament no causal. Sánchez va argumentar que les seves propostes (en total van presentar 78 esmenes) buscaven «garantir unes relacions laborals justes i alhora productes».



En aquest sentit va apuntar que el mercat laboral andorrà «funciona amb una alta rotació i amb dinàmiques heretades servicials de determinats sectors». Així, davant d’una conjuntura que no veu favorable va criticar que es vulgui créixer «a còpia d’explotar els treballadors». «Què va primer? La qualitat de vida dels treballadors o la productivitat del país?», va preguntar-se, assegurant que la tendència negativa «no se soluciona retallant drets».