SDP lamenta que Andorra no surti de la llista grisa de paradisos fiscals

Apel·lant l’informe de la Comissió Europea sobre paradisos fiscals, amb data 5 de desembre de 2017, el president d’SDP, Jaume Bartumeu, va afirmar ahir que Andorra encara segueix en la llista grisa de la UE, el què demostra l’incompliment del compromís del Govern d’abolir aquest sistema, considerat «deslleial i perjudicial en l’àmbit de l’activitat tributària» europea. Bartumeu va recordar que el ministre de Finances, Jordi Cinca, va dir aleshores que l’Executiu treballaria per sortir-ne, però «l’Ecofin encara no ens ha tret», i el Principat hi segueix figurant, juntament amb països tan dispars com Botswana, Marroc, Tailàndia o San Marino. Per a SDP, això demostra la «inoperància, deixadesa i manca de ganes» del Govern, qui des del seu punt de vista hauria de donar explicacions. El president progressista també va assegurar que, a Brussel·les, tot plegat posa en qüestió la credibilitat del país, però espera que la modificació de l’impost de societats ajudi, efectivament, a redreçar la situació i que el règim fiscal andorrà deixi de formar part de la confrontació dels interessos comunitaris.



D’altra banda, i preguntat pels periodistes per la possible filtració de dades de BPA que es va fer pública dilluns, Bartumeu va recordar que ell ja ho havia denunciat en el documental Les clavegueres de l’Estat, l’any passat.

En la mateixa roda de premsa, el conseller general Víctor Naudi va informar que la setmana passada es va reunir amb un dels seus homòlegs de San Marino, Marco Nicolini, a la sessió del mes d’octubre de l’Assemblea Parlamentària del Consell d’Europa. Allà, va explicar Naudi, va donar el seu suport a la proposta de resolució de Nicolini, en la qual es compromet a impulsar una normativa que impedeixi als lobbies financers tenir poder de decisió en estructures governamentals, especialment, en països petits. El conseller general va dir que aquesta iniciativa «situa Andorra al capdavant de la lluita per la transparència», la qual cosa «només pot beneficiar» el país.