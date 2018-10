Vallnord reubica el poc personal que mantenia

Els canvis comercials de les dues societats que gestionen les estacions de Pal-Arinsal per una banda, i d’Arcalís, per l’altra, han provocat la reubicació del poc personal que seguia treballant sota la marca Vallnord. Malgrat que els responsables asseguren que la marca no desapareixerà, el canvi d’estratègia ha deixat sense cap empleat a Vallnord. A tots se’ls ha proposat una sortida o bé a EMAP o bé a Secnoa. De les vuit persones afectades per les reubicacions, però, al menys quatre tenen intenció de declinar la oferta i, per tant, deixar de treballar amb les estacions d’esquí. Segons les fonts consultades, la majoria de persones que han pres aquesta decisió treballaven a la central de reserves conjunta que ha desaparegut i han decidit no acceptar la reubicació perquè el canvi els suposa condicions diferents a les actuals, especialment pel que fa a l’horari.



Les reubicacions i, sobretot, el fet que s’hagin trigat mesos a anunciar al personal a quin lloc els volien destinar ha creat força malestar i mal ambient entre els treballadors. En tot cas, les respostes encara no s’han fet oficials, ja que el personal té uns dies per rumiar l’oferta. El gruix de les reubicacions proposades tenen com a destí EMAP. Només en el cas d’un dels treballadors se li hauria proposat com a destinació Arcalís. En tot cas, tot s’haurà de resoldre en un termini curt de temps. Així, s’espera que a final de mes els treballadors indiquin què faran i, en cas de marxar, que se’ls comuniqui oficialment quin és l’últim dia.

La marca es manté

Malgrat tot, els canvis són només a nivell comercial i en cap cas es té intenció de trencar la marca ni tampoc el forfet conjunt. La idea, doncs, és seguir sota el mateix paraigua però evidenciant el que ja fa temps que totes dues societats mostren, que són idees i maneres de fer diferents pel que fa a la comercialització.