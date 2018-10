Una vuitantena d’actors participaran en el Pessebre Vivent d’Escaldes

Encara queden un parell de mesos per les festes de Nadal, però el Comú d’Escaldes-Engordany ja comença a preparar la cinquena edició del Pessebre Vivent, que un any més comptarà amb Ester Nadal al capdavant i el seu equip format pels germans Boris Cartes com a ajudant de direcció i Lluís Cartes com a assessor sonor, musical i de composició. Serà el cap de setmana del 15 i 16 de desembre en una doble sessió diària, a la Plaça de l’Església.



En la presentació d’ahir al matí davant els mitjans de comunicació, la directora no va voler desvetllar la novetat que es presentarà enguany, però va assegurar que treballaran sobre l’espai sonor perquè quan els espectadors entrin es traslladin directament a l’època en què va néixer Jesús. «El que volem és que el públic formi part del pessebre, se senti involucrat i sigui un actor més», va explicar Nadal. A més, va avançar que demanarà als representants que portin objectes personals d’origen artesanal que els ajudin a implicar-se en la seva escena. El text, heretat d’Esteve Albert, també es treballarà amb «la responsabilitat de reproduir» cada paraula i omplir-la de significat.



Nadal també va assegurar que l’equip artístic encarregat d’idear la nova obra «estem encantats per la màgia del pessebre i els seus actors», un encant que ja van trobar l’any passat i per això han decidit repetir l’experiència enguany.



Aquest dissabte ja començaran els assajos, en els quals hi participaran una vuitantena d’actors amateurs, juntament amb l’Esbart Santa Anna, el Cos Dansaire, que cedeix el vestuari, i l’Escola de Música de la parròquia. El conseller de Cultura escaldenc, Salomó Benchlluch, va animar tothom que ho vulgui a participar-hi, ja que no hi ha cap mena de restricció. Les entrades tindran un preu simbòlic de tres euros i es podran adquirir al servei de tràmits del comú o a l’Oficina de Turisme de la plaça Santa Anna.



El pressupost destinat a l’esdeveniment és de 20.000 euros i des de la corporació confien superar els 1.000 espectadors.