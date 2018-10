Un recorregut a través de la biodiversitat

Saben que al món hi ha més de 15 milions de formes de vida diferents i que d’aquestes només en coneixem un 15%? Saben que, per si no en fossin prou, cada dia es descobreixen dues espècies noves només a Europa? I saben què és la biodiversitat? La nova exposició del Museu del Tabac, #Sombiodiveristat, amb la col·laboració del Ministeri de Medi Ambient, ho explica tot d’una manera molt clara i pedagògica, ideada especialment pels més petits. Una gran imatge del planeta Terra feta des de l’espai dona la benvinguda a la primera part de la mostra que seguint tres fletxes, una blava, una verda i una rosa, guia el visitant a través d’exemples il·lustrats que mostren els tres nivells de biodiversitat existents. La fletxa blava condueix cap a la biodiversitat ecològica, la dels ecosistemes que construeixen el món: glaceres, deserts o la selva amazònica. La verda porta a la biodiversitat biològica, aquella de la qual en formen part l’infinita varietat d’espècies. I la rosa és la biogènetica, les variacions individuals dins les mateixes espècies, també les persones. Per il·lustrar-ho, la comissària Natàlia Rovira i la presidenta de la Fundació Julià Reig, Déborah Ribas, han apostat per omplir la sala de fotografies i dibuixos perquè tota meana de públic prengui consciència de la problemàtica que actualment assola el planeta.



En la segona part, el protagonisme és pels serveis ecosistèmics, encarregats d’assegurar el benestar de tots els éssers vius, incloent-hi l’espècie humana. L’aigua i les zones humides, els arbres i l’aire, les plantes i l’oxigen i les arrels i el sòl són fonamentals pels valors espirituals i culturals en el nostre dia a dia. Aquí, la comissària va destacar la importància del «no ús», un concepte científic per referir-se als usos potencials de la biodiversitat que encara no es coneixen i que en el futur es podrien materialitzar en forma de vacunes o medicaments.



En la tercera part de l’exposició, la gran bola del món es converteix en una de petita, la qual simbolitza la crisi actual de la biodiversitat. Només a tall d’alguns exemples, destaquen la sobreexplotació dels recursos naturals, la contaminació i, per descomptat, el canvi climàtic.

Espais naturals d’Andorra

Malgrat que l’exposició es basa en un problema global, Rovira també s’ha fixat en el context excepcional andorrà i per això va decidir intentar recollir les 180 tipologies d’hàbitats diferents que hi ha al país i que poden agrupar-se en quatre categories. A l’exposició també queden reflectides les 1.584 espècies de flora, les races locals ramaderes i les varietats de cultiu agrícola. En aquest sentit, la comissària va destacar que conservar-les permet mantenir el nexe entre el patrimoni genètic i el territori. Una altra part de la mostra està dedicada als espais naturals del país, que representen el 35% del territori. D’aquesta manera, Andorra supera els objectius del Conveni internacional sobre la biodiversitat que estableixen que el 2020 un 17% de les zones terrestres del planeta han d’estar protegides.



25 anys del Conveni

La ministra de Medi Ambient, Agricultura i Sostenibilitat, Sílvia Calvó, present en la inauguració, va dir que l’exposició respon a dos objectius. D’una banda, a la celebració dels 25 anys del Conveni sobre la biodiversitat biològica, ratificat pel Govern l’any 2015, i de l’altra, al «compromís de sensibilitzar i educar la societat» en aquest entorn. Calvó va remarcar la importància de «conscienciar els ciutadans del seu valor i la seva preservació», tot remarcant la privilegiada situació geogràfica del Principat i la seva rica biodiversitat.