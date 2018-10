El Govern farà les obres de Radio Andorra alhora que retira l’amiant

«Els tècnics han comprovat que la retirada de l’amiant i les obres previstes són compatibles». Així va anunciar ahir el ministre portaveu, Jordi Cinca, la licitació de la segona fase de les obres de remodelació de l’edifici de Radio Andorra. El motiu que possibilita fer els dos treballs al mateix temps és que, segons el demòcrata, la presència de l’element tòxic es concentra en espais molt específics, concretament en aparells i emissors de ràdio, i en «quantitats molt petites».



Amb aquesta decisió, el Govern contradiu les declaracions fetes per la ministra de Cultura, Olga Gelabert, que la setmana passada va afirmar que el trasllat del Ministeri d’Afers Exteriors a l’edifici encampadà quedava en punt mort fins que es retirés el component nociu present a les instal·lacions. Les quantitats d’aquest element tòxic es troben únicament en aparells de les plantes 0 i 1 i, per tant, la remodelació de l’edifici tira endavant tal com estava previst i «sense endarrerir en res el projecte», va afirmar Cinca.

En defensa de Gelabert

La titular de Cultura va assegurar el passat dimarts que el trasllat d’Exteriors quedava «suspès sine die» fins que s’hagués descontaminat l’amiant de la nova ubicació. Ahir, Cinca va matissar les seves paraules: «El que volia expressar la ministra és que cal garantir la seguretat de les persones que treballen en la reforma de l’edifici i que no es vegin alterades ni afectades pel material químic a l’hora de compatibilitzar els dos treballs. I els tècnics han comprovat que és possible». En la mateixa línia, el ministre portaveu va negar qualsevol paralització de la remodelació. Tot el contrari, va assegurar que els tempos d’execució es mantenen i que «en cap cas s’ha posat en dubte que la destinació final del Ministeri d’Exteriors seria Radio Andorra, així com tampoc s’ha dubtat en cap moment que l’edifici ha d’acollir un espai d’homenatge i de posada en valor del patrimoni radiofònic del país».

Treball «minuciós»

Cinca va detallar com s’efectuaran els treballs, que tindran un termini d’execució de 12 mesos i que el Govern preveu adjudicar al mes de desembre. Mentre s’extregui l’amiant dels aparells de les plantes 0 i 1, les obres de rehabilitació, conservació i interpretació de l’edifici es faran a les plantes -1, 2, una part de la planta baixa i la zona exterior de les instal·lacions. Es preveu construir una sala de reunions a la planta primera i despatxos ministerials i espais polivalents a la segona i sobre la terrassa.

Respecte al pla de treball per a la retirada de l’amiant, que depèn del Ministeri de Cultura, conclourà durant les pròximes setmanes i el Govern preveu adjudicar aquestes intervencions a principis de 2019. Respecte a la descontaminació, «es farà un treball meticulós», va assegurar Cinca per garantir la seguretat i la salut dels operaris que treballin en les zones lliures el component químic. L’Executiu ha invertit 35.000 euros per l’estudi sobre l’amiant i té prevista una partida de 300.000 per la descontaminació.