Assignació fixa de 600.000 euros anuals per a la Cambra

El Consell General va aprovar ahir per unanimitat la modificació de la Llei de la Cambra de Comerç que incorpora «una nova fórmula de finançament amb una assignació fixa de 600.000 euros», va explicar el ministre d’Economia, Competitivitat i Innovació, Gilbert Saboya davant el ple de la cambra. A més, el titular d’Economia també va detallar que el finançament es complementarà amb una aportació variable que s’obtindrà del 10% de les taxes d’inscripció del registre de creixement net de comerços al país. A més, Saboya va explicar que la llei contempla el control i la fiscalització de la cambra per part del Tribunal de Comptes.



La reforma de la llei no només contempla canvis en el finançament, sinó també en el funcionament i atorga a l’organisme «noves atribucions en l’àmbit de mediació i conciliació per millorar el clima empresarial i té un pes social i no només econòmic», va incidir Saboya. Segons el ministre, les principals iniciatives immediates de la cambra que han de ser possibles gràcies al nou finançament són el desenvolupament d’una etiqueta de qualitat d’Andorra, a més del diagnòstic dels punts de venda per fer-los més competitius. «Seria ideal tenir plans d’ajuda ad hoc per a cada negoci», va indicar el ministre.