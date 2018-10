Les escoles sensibilitzaran sobre la protecció dels drets d'autor

El Govern assumirà els 1,3 euros que haurà de pagar cada alumne en concepte de drets d'autor però, en contrapartida per aquesta tarifa, les escoles sensibilitzaran els alumnes sobre la protecció dels drets d'autor. Ho ha anunciat el ministre d'Economia, Competitivitat i Innovació, Gilbert Saboya durant la seva compareixença a la comissió legislativa d'Economia del Consell General. Es faran xerrades i ponències als alumnes de segona ensenyança, batxillerat i formació professional, i al professorat se'ls farà seminaris. Això entrarà en vigor a partir del proper curs per bé que com ha dit Saboya "s'ha d'acabar de polir" i l'objectiu és "crear consciència social en l'àmbit educatiu".

Durant la seva intervenció, el ministre també ha dit que s'ha completat el desplegament dels drets d'autor en la producció audiovisual, s'està acabant de completar el de la música i falta el literari i d'arts plàstiques. També ha confirmat que tots els comuns, menys el de Sant Julià de Lòria, ja han satisfet el pagament dels drets d'autor de l'any 2017 per un valor de 30.000 euros. Els que més han aportat han estat Andorra la Vella i Escaldes-Engordany perquè també són les parròquies que han organitzat més concerts i que, per tant, han liquidat més en concepte de drets d'autor.

Saboya ha donat a conèixer algunes de les tarifes que s'apliquen en concepte de drets d'autor. D'aquesta manera un bar de copes de 100 metres quadrats paga 43 euros al mes quan a Espanya la tarifa és de 160. Un hotel de 80 habitacions paga en concepte audiovisual 54,99 euros al mes (215 euros a Espanya), una discoteca de més de 250 metres quadrats paga 110 euros al mes (360 a Espanya) i les grans superfícies comercials de 2.000 a 5.000 metres quadrats abonen 56,89 euros (109 a Espanya).

La Societat de Drets d'Autors i Drets Veïns (Sdadv) continua negociant en altres àrees com ara el de les ràdios privades. S'estudia la possibilitat que paguin en base al rendiment d'explotació de l'emissora i a la seva capacitat de generar publicitat. La coordinadora de l’Sdadv, Anna Ubach ha explicat que s'està fent un estudi molt exhaustiu sobre les emissores més escoltades, el seu component musical i altres aspectes que estarà enllestit el 31 de juliol del 2019. Amb tot, Saboya ha reconegut que "no és un tema senzill de resoldre". L'Sdvav va ingressar l'any 2017 438.000 euros i aquest any espera arribar als 500.000.