El Pas estudia l’allotjament de temporers a l’Ospitalet

Els comerciants del Pas de la Casa agrupats en l’associació Iniciativa Publicitària estudien la possibilitat d’allotjar temporers al poble francès de l’Ospitalet, situat a uns 12 quilòmetres de la població encampadana. Aquesta alternativa s’està valorant després de la dificultat de trobar allotjament per als temporers al Pas de la Casa: «No sabem què passa, si hi ha més allotjaments turístics o més pisos tancats que altres anys però no hi ha lloguers per als treballadors, cap», va explicar ahir el president de l’associació de comerciants del Pas de la Casa Iniciativa Publicitària, Jean-Jacques Carrié.



El representant dels botiguers va dir que, tot i que l’Ospitalet podria ser una opció, «és molt petit i estem mirant si hi hauria algun lloc». Alternativament, Carrié va indicar que també estan treballant per trobar allotjaments a les viles de Canillo i Encamp però que la situació generalitzada de manca d’habitatges de lloguer a tot el país no els és favorable.

Llançadora

La ubicació dels temporers fora del nucli del Pas de la Casa inclouria l’organització d’un servei d’autobús de llançadora en el qual també treballa Iniciativa Publicitària per tal d’acostar els treballadors als llocs de feina, ja sigui des d’altres poblacions andorranes o des de la vila transfronterera d’Ospitalet. «Això tampoc és fàcil perquè la neu a les carreteres a l’hivern dificulta la mobilitat, sobretot si pensem en els que han de començar a treballar més d’hora al matí o que acaben més tard a la nit», va admetre Carrié.



Per a Iniciativa Publicitària, la situació d’allotjament dels temporers d’aquest any és «encara pitjor que la de l’any passat», que ja va ser molt dolenta. En canvi, el president de l’Associació de Comerciants i Veïns del Pas de la Casa, Òscar Ramon, va considerar que era «més o menys» tan dolenta com altres anys.

Marxen els veterans

L’escassetat de lloguers és tan severa que, segons Carrié, fins i tot els temporers que repeteixen feina des de fa anys al Pas de la Casa estan en risc. «Tots els que no trobin allotjament, marxaran a un altre lloc», va dir convençut de la dificultat de mantenir un bon servei d’atenció al client si no arriben a trobar tots els reforços de plantilla que necessiten per fer front a una temporada d’esquí que auguren que serà bona perquè les reserves hoteleres evolucionen favorablement i a un bon ritme.



De fet, Carrié es va mostrar aquest cap de setmana més preocupat pel problema de l’habitatge que pel trencament de Grandvalira. El president d’Iniciativa Publicitària va empatitzar amb el daltabaix que suposa a nivell de país la desaparició de la marca però va considerar que el Pas de la Casa pot sobreviure en bona forma aquest canvi. Fins i tot, Carrié va assegurar en declaracions a l’ANA que prefereixen treballar directament amb Saetde.