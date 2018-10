Solana avisa que el partit de Gran Canària és «una llum vermella»

Després de la derrota que va sumar dissabte el MoraBanc Andorra contra l’Herbalife Gran Canària per 106 a 80, el director esportiu del club, Francesc Solana, es va mostrar crític amb la ratxa negativa que està vivint el club, que ja porta tres derrotes consecutives. A més, va ser un duel en el qual els d’Ibon Navarro van mostrar la seva pitjor versió, firmant una actuació molt dolenta.

En aquest aspecte, Solana va afirmar que el partit contra el Gran Canària «és una llum vermella en el nostre camí» i es va mostrar contundent: «Va ser una decepció que l’equip sortís així en un partit que es requeria molta exigència». «Requeria energia, concentració i il·lusió, i no vam tenir cap de les tres coses», sentenciava. En aquesta línia, va demanar «recuperar l’energia i la il·lusió» i va recordar que «estem al mes d’octubre».

Francesc Solana: «Hi ha plena confiança amb tothom, dimecres esperem una resposta i refer-nos de la mala ratxa d’aquests dies»

Segons va expressar Solana, el cop moral va ser en el partit contra el BAXI Manresa. «L’equip, en els primers partits, s’havia mostrat molt sòlid en defensa, encara que en atac no estigués molt encertat i això ens havia donat confiança», explicava, «però contra el Manresa no vam estar bé», prosseguia. Per tant, «s’ha de millorar en una cosa bàsica, hem de ser més sòlids defensivament, sobretot amb el que fa a les responsabilitats individuals». Així, «hi ha un fet numèric, quan passem millor la pilota, estem més a prop de guanyar que no de perdre».

Visiblement preocupat, Solana també va manifestar que «ara mateix poques coses bones podem veure», «però la línia des de la pretemporada és bona». En aquest context, va voler ser optimista: «Les derrotes t’ajuden a conèixer com reacciones els jugadors en els moments dolents, el que cal és que hi hagi unitat i esperit, i dimecres, una resposta, aquesta serà la clau per a refer-se de la mala ratxa».

Per altra banda, va assegurar que «hi ha plena confiança amb tothom perquè acabem de començar», però va recordar que «el rendiment individual dels jugadors acaba marcant les seves trajectòries» i que «evidentment, si el jugador no mostra el seu millor rendiment, el club sempre ha demostrat que sap buscar solucions». Aquest va ser precisament el cas de Miki Vitali, que després d’un avís d’Ibon Navarro, dissabte va saber treure una bona versió i «vam poder veure com tornava la seva confiança, es va treure el pes dolent que portava a sobre».

Walker, imminent

Una de les bones notícies que té el club és que aquesta setmana s’espera que David Walker es pugui reincorporar, un jugador que sens dubte anirà molt bé per a tornar a estar en les millors sensacions. «Ja ha fet el pas més important per recuperar-se, esperem que torni a la dinàmica aquesta setmana», puntualitzava Solana.

El Gran Canària Arena, polèmic

Un dels temes candents de la jornada va ser el Gran Canària Arena. En el partit que va disputar el MoraBanc vam poder veure com els jugadors anaven a terra almenys una vintena de vegades. «Veníem avisats, però és curiós que només rellisquin els rivals, deu ser que porten els neumàtics més ben adaptats i que nosaltres no els vam encertar», ironitzava Solana. «És un fet que està passant i no volem que es faci mal ningú, a més, això no és cap excusa», concloïa.