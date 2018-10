Recull de signatures per tenir una piscina municipal coberta a la Seu

n grup de veïns de la Seu d'Urgell està duent a terme una recollida de signatures per demanar que la ciutat disposi d'una piscina municipal coberta i climatitzada. La campanya proposa "recuperar" un projecte que, de fet, ja s'havia plantejat anteriorment però que va quedar aparcat a causa de la crisi econòmica.

Entre els arguments que exposen hi ha el fet que hi ha "municipis de Catalunya amb un pressupost equivalent, o bé molt inferior, al de la Seu d'Urgell que han optat per obrir una piscina coberta". Així, la petició va acompanyada d'un mapa en què es detalla les poblacions catalanes que en tenen amb titularitat municipal, entre les quals hi ha assenyalades Puigcerdà, Rialp, el Pont de Suert, Vielha, Berga, Ripoll, Balaguer i Cervera.

Pel que fa a com pagar-la, creuen que "les subvencions per les actuacions sanitàries aquàtiques de la Generalitat serviran per finançar un bé públic". I quant al manteniment, consideren que "els preus de les entrades serveixen per conservar un patrimoni públic i aprofitable per a les generacions futures". També exposen com a argument "l'accés a una font de salut molt important", la "possibilitat d'afegir-hi elements lúdics, com ara tobogans, sauna o jacuzzi" i "la dinamització de la ciutat com a capital de comarca".

Actualment, de fet, la Seu d'Urgell ja disposa d'una piscina coberta, que forma part d'un complex esportiu privat. Tanmateix, els impulsors de la campanya afirmen que "hi ha famílies que renuncien a anar a la piscina pel preu", que creuen que és "excessiu".

L'Ajuntament no renuncia al projecte

Sobre aquesta petició, l'Ajuntament de la Seu d'Urgell ha assegurat que rep "positivament" la proposta perquè, de fet, el consistori no renuncia a l'aspiració de tenir una piscina coberta municipal, que ja s'ha plantejat en anteriors ocasions. En aquest sentit, el tinent d'alcalde d'Urbanisme, Jesús Fierro, ha recordat que el consistori ja disposa "des de fa anys" d'un projecte en un nou sector, amb la corresponent reserva de terrenys, i que "en el seu moment l'Ajuntament ja va estudiar tirar-ho endavant i ho va treure a concurs", però "malauradament el procés va quedar desert, tot coincidint amb la crisi".

Per això mateix, Fierro subratlla que, si hi torna a haver la possibilitat de construir la piscina coberta, la prioritat hauria de ser garantir que sigui "sostenible" econòmicament per al municipi. De fet, quan el concurs de construcció va quedar desert, fins i tot ja hi havia concedida per part del Govern una subvenció de prop d'un milió d'euros per tal de tirar endavant l'equipament, que no es va poder executar en no haver-hi cap empresa disposada a executar-lo.