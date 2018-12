Any de rècord en la producció d'energia

El 2018 arriba a la seva fi i toca fer balanç. Aquest divendres, durant la roda de premsa que precedeix el tradicional dinar de Nadal organitzat per FEDA, el seu director, Albert Moles, ha informat als mitjans sobre les novetats que introduirà el 2019 pel que fa a la mobilitat elèctrica. En aquest sentit, la companyia ha destinat un pressupost de gairebé dos milions d'euros per invertir en aquestes plataformes, desplegar més carregadors elèctrics al país (entre deu i dotze més) i provar de tirar endavant aquest projecte de mobilitat durant l'any vinent. Les càrregues de vehicles elèctrics han doblat el nombre del 2017. Per tant, a la via pública s'han efectuat un total de 17.000 càrregues equivalents a 18.600 hores. Això suposa una mitjana d'una hora i sis minuts per càrrega. A més, s'han carregat 89.500 kWh d'energia fins al dia d'avui, el que equival a uns 600.000 quilòmetres d'autonomia.

Pel que fa a la producció, aquest ha estat un "any rècord", ha manifestat, ja que s'ha generat el 24% de l'energia total del país. Moles ha atribuït aquest fet a què "hi ha hagut molta aigua i molta energia hidràulica". Un dels objectius de cara al futur, per tant, "és arribar al 30% el 2030", ha dit, i que gran part d'aquesta energia sigui renovable. "És un objectiu assolible i crec que podem anar una mica més enllà", ha assegurat.

En relació al capítol d'inversions d'energia elèctrica, s'ha previst un pressupost de gairebé 19 milions per l'any vinent. "D'aquests diners hi ha una part molt important destinada a la línia d'alta tensió" entre Encamp i Grau Roig, així com una altra destinada a la construcció de l'ETR de la subestació de la Gonarda a la Massana. Pel que fa a la cogeneració, "tenim un pressupost de fins a set milions d'euros d'inversió" que contempla l'acabament de la xarxa de Soldeu i el començament de la xarxa de la Comella. A més, la cogeneració al Pas de la Casa es troba en un nivell de disseny. El projecte, per tant, "és replicar el que s'ha fet a Soldeu", ha dit Moles, tot ubicant una central amb gas natural liquat que produeixi electricitat i calor a la vegada.

D'altra banda, el titular de FEDA ha assenyalat que aquest ha estat un any en el qual s'han tancat una sèrie de projectes que estaven pendents i que obren "un nou model energètic i una nova manera de treballar", ja que de cara al futur, "serà molt diferent" a tot arreu, ha finalitzat.