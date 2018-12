El Pare Noel arrasa les jogueteries

Les estanteries de les jogueteries del país estan mig buides. I és que ahir el Pare Noel hi va arrasar per tal que tots els infants tinguin, en la mesura del possible, allò que li havien demanat. Segur que molts infants andorrans estan jugant en aquests moments amb les Bellies o, els més afortunats, amb les LOL Surprise! Aquestes últimes, fa dies que es van esgotar a la majoria de botigues, ja que han estat la revelació estrella del Nadal. Es tracta d’unes nines petites sota set capes d’accessoris i jocs. Els petits s’han de posar unes ulleres especials per desxifrar els codis secrets que els permeten obrir els diferents compartiments que contenen un munt de sorpreses.



Les Bellies, per la seva banda, són quatre bebès interactius, cadascun amb la seva pròpia funció, que quan se’ls treu el cordó umbilical, els comença a bategar el cor i aprenen a balbotejar.



Seguint amb els ninots, els Baby Pelones, èxit de vendes des del 2015, són ben especials. Tots els beneficis es destinen íntegrament als nens sotmesos a quimioteràpia en els hospitals d’Espanya. La seva missió és que els més menuts relativitzin el signe més visible, i sovint traumàtic, del càncer: la pèrdua del cabell.



Els mítics Hot Wheels de Mattel no poden faltar mai en el top 5 de regals més demanats pels andorrans. Els botiguers ho atribueixen al seu preu assequible (des d’1,95 euros) i a la gran varietat de col·leccions que presenten: des dels Looney Tunes a Spiderman, passant per Star Wars.

Completa el podi la fàbrica d’Slime, d’Slime Factory, que farà les delícies dels petits científics. La intenció és que aprenguin a experimentar barrejant substàncies químiques amb tota mena d’eines i productes.

Aquells que estiguin una mica decebuts amb el Pare Noel perquè no els ha portat allò que tant desitjaven, que no oblidin que encara han de fer la carta als Reis Mags i amb ells tindran una segona oportunitat...



Recollida de rècord

Un any més, i ja en van 26, la campanya solidària de recollida de joguines a favor de Càritas, impulsada pel locutor d’RNA Òscar Royo, amb la col·laboració de MoraBanc, està resultant tot un èxit. De fet, Royo va assegurar la setmana passada que encara queden 10 dies perquè acabi i ja ha batut el rècord respecte a les edicions anteriors. «Per cobrir les necessitats, calen 600 joguines i ja hem aconseguit unes 800. Podríem arribar al miler!», va celebrar el periodista, tot convidant tothom a seguir omplint els punts de recollida. A més, el dia 29 hi haurà una Pluja de peluixos al Poliesportiu d’Andorra, minuts abans que el MoraBanc s’enfronti a l’Estudiantes Movistar.



Cal recordar que la joguina que es doni ha de ser nova, ha d’estar sense embolicar i no ha de tenir cap contingut bèl·lic.