Un ull de la cara en ‘roaming’

No és la primera vegada i no serà l’última, però són fets que sempre tenen ressò als mitjans de comunicació: no residents que venen a Andorra, no desactiven les dades mòbils i el viatge els surt més car del que esperaven perquè no tenen en compte que el Principat no forma part de la zona 1 de les tarifes de roaming, en el que s’inclouen tots els territoris que formen part de la Unió Europea. És a dir, els arriba una factura d’un ull de la cara. L’últim cas és el del lleidatà Josep Barbero, que el passat 8 de desembre va venir a passar el dia –era festiu– i posteriorment li va arribar una factura de 2.934,25 euros en concepte de tràfic de dades a l’estranger per les nou hores que va estar al país.



«Només em vaig connectar una vegada per llegir un WhatsApp i una altra per consultar el Facebook», va afirmar l’afectat al diari Segre, a la vegada que va admetre no conèixer les conseqüències de fer-ho. L’home també va reconèixer que durant la visita va rebre dos missatges d’alerta informant-lo d’un cobrament de 50 euros i un altre de 90 euros en concepte d’itinerància. «Vaig pensar que entrava dins de la normalitat en tractar-se d’un país estranger», va indicar.



Com que Andorra no forma part de la UE, integra la zona 2 les tarifes de roaming, igual que països com Suïssa, Estats Units, Canadà, Rússia o Turquia, en els quals utilitzar el mòbil surt molt més car i les tarifes per l’ús d’internet són molt més elevades. En canvi, els països que engloben la zona 1 no paguen per l’ús d’internet en els països que en són membres de la UE.



Després de denunciar els fets i de convertir el seu cas en públic i notori, la companyia es va comprometre a estudiar «un possible ajustament» i finalment li ha rebaixat fins als 700 euros. Tot i això, la factura segueix sent elevada i les compres de Nadal que va venir a fer li van sortir «realment cares», va emfatitzar.

Més casos

Les companyies telefòniques d’Espanya han rebut desenes de reclamacions per cobraments indeguts d’itinerància de clients que han viatjat durant els últims mesos a Andorra. En alguns d’aquests casos, la facturació s’ha vist incrementada en 80 euros al mes.



A principis d’any, un saragossà va realitzar un viatge per treball a Andorra. En poc més de dues hores al país,i sense fer un ús fora del normal del seu telèfon mòbil d’empresa, el seu consum de dades ascendia a 472 euros. Va rebre un missatge de la seva companyia que l’indicava que «estava al 80% del seu límit de 500 euros de dades a l’estranger», va indicar al Heraldo. L’endemà també el van trucar de l’empresa alertant-lo del sobrecost. El perjudicat, però, va pensar que era de l’anterior viatge de negocis que havia fet a Turquia. «Si en unes hores ja has gastat quasi 500 euros, imagina’t tot el finde», el van avisar per WhatsApp.