L’Andorra es fa amb els serveis de Bessone

L’argentí Fede Bessone està a punt de convertir-se en un nou fitxatge de l’FC Andorra i només falta que el club faci l’anunci oficial.

En aquest sentit, el defensa arriba provinent de l’AE Prat i serviria per reforçar la plantilla després que Ferrán Tacón i Rubén Bover també hagin fitxat per l’entitat tricolor.

El jugador arriba en un context especial, ja que Gerard Piqué, a través de la seva empresa Kosmos, està a punt de comprar el club i per tant, aquests fitxatges tenen com a objectiu portar l’equip a la Tercera Divisió espanyola.

Bessone va jugar amb l’Espanyol B, el Barça B i el Nàstic i després va marxar a Anglaterra on va militar en equips com el Swansea City, el Leeds, el Charlton o l’Oldham Athletic. Després va anar els Estats Units on va jugar al Kansas. A la temporada 2013-2014 va tornar a Anglaterra per jugar al Millwall i finalment va fitxar pel Prat.