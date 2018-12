Corral espera un equip més regular i vol mirar amunt

Amb cinc victòries, dos empats i sis derrotes, l’Andorra HC és novè a Primera Catalana, a sis punts de la promoció d’ascens i a sis també de la promoció de descens, havent anotat 56 gols i havent-ne rebut 57.

En aquest aspecte, l’entrenador tricolor, Roger Corral, va fer una bona valoració del que portem de temporada, ja que només queda un partit per acabar la primera volta. «La veritat és que hem estat un xic irregulars, un fet provocat per la mala dinàmica de l’any passat», assegurava i explicava que «s’han hagut d’organitzar moltes coses i posar els punts sobre les is».

Així mateix, va recordar que «el treball i el compromís que necessitàvem hi és» i va dir que, de cara a la segona volta, vol que els resultats acompanyin, «acompanyats d’una certa regularitat i perquè no, colar-nos amb els de dalt i no estar patint amb els de baix».

A més a més, va reiterar que «potser si hi ha algun partit que no comptàvem perdre» i que «si això no hagués passat, estaríem només a tres punts de la promoció d’ascens».

Per un altre costat, va manifestar que l’equip «ha donat la cara contra rivals forts» i que «hem fet partits molt complets, ens hem fet molt forts a domicili». «A casa ens està costant i el que hem de fer és donar continuïtat al treball que hem fet, ens hem de desintoxicar de partits vicis», opinava. «Si som capaços d’estar concentrats els 50 minuts, tenim molt potencial», sentenciava.