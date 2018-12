La Policia andorrana deté el 'Rambo de la Cerdanya'

La detenció es va produir després que la matinada de dissabte entrés a l'hotel Alp Masella i a cop de pistola s'emportés més de 15.000 euros. Els testimonis van reconèixer Martí Cots, que el passat 7 de desembre es va fugar del psiquiàtric on estava ingressat a Lleida.

Per El Periòdic

