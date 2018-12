Les detencions per violència de gènere creixen un 18% aquest any

Durant el 2018 s’han produït 74 detencions per agressions en l’àmbit domèstic al Principat, de les quals 46 han sigut masclistes. Aquestes xifres, extretes dels balanços setmanals que publica la Policia, suposen un repunt del 18% dels arrestats per violència de gènere a Andorra, ja que el 2017 va haver-hi 39. Només dos agressors posseïen una ordre penal que els prohibia el contacte amb les víctimes. A més, d’aquestes, un era l’actual company de l’atacada i l’altre, l’exparella. La mitjana d’edat dels agressors se situa en els 35 anys.



El processament de les mateixes dades policials indiquen que un 37% dels homes detinguts va agredir les seves exparelles. Tanmateix, de les 74 agressions, 15 van ser mútues entre parelles o anteriors relacions sentimentals, amb ambdues persones involucrades i detingudes. Els arrestos augmenten, així com les denúncies interposades, que han crescut un 3% entre gener i octubre, va indicar el ministre d’Interior, Justícia i Afers Socials, Xavier Espot, amb motiu del Dia Internacional d’Eliminació de la Violència contra Dona. El ministre també va revelar que les intervencions policials s’han reduït un 25% en els 10 mesos de l’any.



La presidenta d’Stop Violències, Vanessa M. Cortés, creu, però, que en la prevenció radica la solució. «És important detectar-los, però encara més prevenir-los. Si ho fem, no haurem de comptar agressions ni detencions», va indicar, a la vegada que va animar a les dones maltractades a denunciar. Cortés associa l’increment de les detencions als problemes socials. «A més precarietat, més discussions i, per tant, hi ha més casos que acaben en violència», al·lega. Respecte al 37% de dones agredides pels seus excompanys, Cortés considera que els preus dels lloguers tenen a veure: «Segueixen vivint amb l’atacant perquè no es poden permetre econòmicament abandonar l’habitatge i arrendar-ne un de nou», va assenyalar.

Tendències

El 56% de les detencions es van efectuar a la Vall Central, on es concentra la major part de la població, fora de l’horari laboral i de nit, entre les 20.00 i les 8.00 hores. Les dades analitzades també mostren com els mesos amb més arrestats van ser gener i setembre, amb set. En l’altre extrem hi ha març i agost, amb dos.

Agressions de dones

De les 74 agressions, cinc van ser de dones, que van ser arrestades. En tres casos hi va haver violència i lesions. Tot i que la violència vers els homes existeix, des del col·lectiu Stop Violències suposen que són un acte de defensa vers una intimidació o un atac previ.

El Servei d’Atenció a les Víctimes rep més casos, però la majoria no posa denúncia



Entre l’1 de gener i el 31 d’octubre d’aquest any, el Servei d’Atenció a les Víctimes va rebre 268 casos, dels quals 122 van ser nous, el que suposa 15 més que en el mateix període de l’any anterior. Les xifres les va anunciar el ministre d’Afers Socials, Xavier Espot, en el Dia Internacional de l’Eliminació de la Violència contra la Dona. Espot va negar un augment de la violència de gènere, sinó que el Servei ha esdevingut un «referent» i cada vegada més dones decideixen acudir-hi per demanar ajuda.

Tot i que les denúncies van en augment, de les 268 dones ateses, només 97 –un 36% del total– van acudir a la Policia enfront de les 171 que van decidir no fer-ho, per tenir un «vincle emocional» amb el seu maltractador, va explicar la cap d’Àrea de Polítiques d’Igualtat, Mireia Porras. La violència de gènere, a més, té prevalença: dels casos rebuts, 97 pateixen maltractaments des de fa anys. I és una xacra amb retorn: 49 dones van tornar al Servei per haver patit abusos de nou després de donar per tancat el seu cas.