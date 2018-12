França no es posiciona sobre l'avortament a Andorra

França no es posiciona sobre la despenalització de l’avortament a Andorra i diu que és un “afer intern” del Principat. L’Assemblea Nacional va respondre així aquest dimarts a la parlamentària de La République En Marche (LaREM), el mateix partit polític que el copríncep Emanuel Macron, Laurence Gayte, que el passat mes d’octubre va demanar conèixer la versió oficial del Govern gal al respecte. En la resposta s’assegura que “França situa la igualtat entre els homes i les dones al cor de la seva activitat diplomàtica” i que “està totalment compromesa amb els drets de les dones a disposar del seu propi cos i amb l’accés universal als drets sexuals i reproductius”. Malgrat això, s’afirma que la legislació andorrana sobre la interrupció voluntària de l’embaràs correspon únicament a les autoritats i als ciutadans del país, tot i assegurar que des del país veí se “seguirà amb atenció” les evolucions d’Andorra en aquest sentit.

Per El Periòdic

