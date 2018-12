L’incendi dels Serradells accelera l’obertura de la piscina d’Escaldes

Les piscines i el gimnàs comunal d’Escaldes-Engordany obriran el proper 7 de gener després que s’hagin accelerat les obres de remodelació arran de l’incendi dels Serradells del passat 22 de novembre. «Després d’aquest succés vam incrementar encara més el personal per avançar molt més ràpid i poder obrir abans», va indicar ahir el conseller d’Esports, Jordi Vilanova, tot insistint que la reforma s’havia previst en divuit mesos i s’haurà aconseguit acabar en tres mesos menys.

Malgrat que en un principi havia de tractar-se d’una obra tímida, al final ha estat una reforma integral de tot l’equipament esportiu que ha comportat una inversió superior als dos milions d’euros. «Les diferències són moltíssimes», ja va dir d’entrada Vilanova. Un dels objectius principals era l’estalvi energètic, de manera que s’ha instal·lat un enllumenat led i s’ha millorat la utilització de l’aigua termal per escalfar la piscina consumint menys gasoil, fet que permetrà estalviar aproximadament un 70% de consum energètic.

Principals modificacions

Els canvis més visibles, però, són la redistribució de les instal·lacions i els nous espais, que s’han fet tenint en compte el perfil dels usuaris. «Hem creat un vestidor mixt per donar servei als pares que porten els seus fills a l’escola de piscina però que després ve a recollir-los una persona adulta del sexe oposat. Com a novetat, també hi ha els vestidors exclusius per als nens i per a les nenes i els destinats als monitors i monitores de la instal·lació», va enumerar el conseller escaldenc.

Pel que fa al gimnàs, conserva els mateixos metres quadrats però s’ha distribuït d’una forma més eficient, de manera que la circulació dels usuaris serà molt més còmode, i s’han habilitat dues noves sales de fitnes. «La reforma era necessària i donem resposta al 99% de les demandes que teníem», va posar de relleu Vilanova. De fet, els ciutadans podran veure tots aquests canvis en les jornades de portes obertes previstes del 2 al 4 de gener entre les quatre de la tarda i les deu de la nit.

Més aforament

El nou equipament té capacitat per a uns 960 usuaris i la intenció és poder recuperar tots els socis que hi havia abans de tancar l’equipament per fer-ne la reforma, al voltant de 800, i guanyar-ne de nous. «Creiem que el ritme d’inscripció pot ser molt ràpid, malauradament pel tema dels Serradells», va pronosticar Vilanova.

Tot i així, ja va remarcar que sempre s’haurà de respectar el límit d’aforament: «Els Serradells tenen una piscina olímpica i compten amb molts socis, mentre que nosaltres només tenim una piscina de 25 metres quadrats. Si als usuaris escaldencs afegim els del gimnàs d’Andorra la Vella, podem tenir un problema, però ara tenim la sort que disposem d’un únic torniquet per controlar l’entrada i la sortida de les instal·lacions i, per tant, en qualsevol moment podem restringir l’accés a l’equipament si s’arriba al límit de la seva capacitat», va explicar el conseller d’Esports.

Noves modalitats d’abonament

Per a les noves instal·lacions, s’han definit fins a quatre modalitats d’abonament amb l’objectiu que la gent pagui el que realment utilitza: l’aquàtic, que costa 15 euros al mes per als adults; l’aquàtic més gimnàs, 21,50 euros; l’aquàtic més fitnes, 43,50 euros; i el complet, 49 euros. De tota manera, per recuperar els antics usuaris i sumar-ne de nous, s’han previst diversos descomptes. La matrícula serà gratuïta durant els primers quatre mesos; els més petits gaudiran d’una rebaixa en la inscripció a l’escola de natació; i tant els menors com els majors de 65 anys tindran un 50% de descompte en qualsevol dels abonaments; entre d’altres. «Els preus són força raonables i no fem competència al sector privat», va voler ressaltar Vilanova.