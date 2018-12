Irineu Esteve debuta a Toblach en el Tour de ski

El prestigiós Tour de ski arrenca avui a l’estació italiana de Toblach amb un esprint amb la participació per primera vegada d’Irineu Esteve. A la prova hi seran presents els esquiadors de fons més destacats del panorama mundial.

Al llarg de nou dies, amb dues jornades de descans, els corredors disputaran curses en tres països. començaran per Itàlia les dues primeres etapes, per passar a Val Müstair (Suïssa), Oberstdorf (Alemanya) i Val di Fiemme (Itàlia). Esteve hi competeix per donar continuïtat als bons resultats obtinguts en aquest començament de temporada.

Els noruecs intentaran, aquest cop sí, adjudicar-se la victòra al Tour de ski, ja que en els últims tres anys no ho ha aconseguit cap esquiador del país escandinau. Martin Johnsrud Sundby és un dels principals favorits al triomf, igual que Emil Iversen, Sjur Roethe et Didrik Toenseth, que són segon, tercer i quart de la general de la Copa del Món, respectivament. Els russos Alexander Bolshunov, líder de la Copa del Món; i Serguey Ustiugov, vencedor l’any passat, també surten entre els favorits, igual que el suís Dario Cologna, que s’ha imposat en quatre ocasions a la prova. El canadenc Alex Harvey també presentarà les seves credencials.

D’altra banda, Quim Rodríguez va ser el corredor andorrà més destacat al primer eslàlom de categoria FIS de l’estació francesa de Valmeinier. Va concloure a la 44a posició amb un registre d’1.39,73 minuts. Bartumeu Gabriel i Xavi Cornella no van poder completar la segona mànega. El guanyador va ser el gal Robin Buffet amb 1.26,97.