Toc d’atenció al batlle que va dictar la sentència de l’amo que va deixar morir dos gossos a casa

El president de Laika, Josep Mas, va decidir passar a l’acció després de conèixer la condemna de set mesos de presó condicional i 600 euros de multa per a l’amo que va abandonar a casa els seus dos gossos i va deixar-los morir de gana. Per això, el passat dilluns va acudir al Consell Superior de la Justícia (CSJ) per reclamar que «revisessin la sentència i informessin els batlles de la vigència de la nova llei de tinença i de protecció d’animals».

Segons va explicar Mas, en la reunió que va mantenir amb el president del CSJ, Enric Casadevall, aquest va admetre que la legislació no s’havia aplicat correctament i que no sabia si havia estat per desconeixement de la llei o per quina altra raó. Tot i així, el president de Laika va rebre el compromís de Casadevall que investigarien què havia passat i farien un toc d’atenció al batlle que va dictar la sentència.

Manifestar el desacord

L’associació, però, vol anar encara més enllà i ja ha posat en marxa una recollida de signatures a la plataforma Change.org per exigir el respecte i compliment de la Llei 11/2016, de tinença i de protecció d’animals. En el tancament d’aquesta edició, la petició ja comptava amb pràcticament 400 firmes de suport. A més, Laika té previst organitzar una concentració davant de la Seu de la Justícia el següent dissabte després de Reis al matí per mostrar el seu desacord amb la sentència dictada en relació amb aquest cas i pressionar encara més la justícia.

Paral·lelament, l’associació tirarà endavant una denúncia per la via administrativa amb l’objectiu d’aconseguir que el condemnat no pugui tornar a tenir animals fins d’aquí a sis anys, ja que la resolució judicial no va pronunciar-se en aquest sentit. Mas va explicar que es tracta de l’única via que poden seguir perquè com que no van personar-se com a acusació particular en el judici ràpid que es va dur a terme en el moment de la detenció ara no poden presentar un recurs contra la sentència del tribunal.