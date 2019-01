L’FC Andorra fitxa Forgas, tercer màxim golejador de Tercera

El projecte de l’FC Andorra de la mà de Kosmos va prenent forma, amb un canvi significatiu d’objectius que ve acompanyat de tot un reguitzell de fitxatges per tal de reforçar la plantilla. La intenció és lluitar per l’ascens a la Tercera Divisió i en aquest sentit es produeixen les incorporacions, que ja en són un total de vuit amb l’arribada de quatre jugadors nous. Es tracta dels catalans Ernest Forgas i Oriol Dot, i els andorrans Joan Cervós i Claudi Bové.

Els primers en arribar van ser Ferran Tacón i Rubén Bover. Tots dos ja s’han estrenat en partits amb la samarreta tricolor, amb el balear sumant dos gols de gran factura. Els següents i que encara no han debutat perquè el fitxatge es va produir després de l’últim partit de l’any van ser Fede Bessone i Adrià Vilanova. Gabri Garcia i Albert Jorquera volen un grup competitiu, reforçant totes les línies. I en aquest sentit es produeixen els fitxatges. A l’equip li ha mancat gol des de començament de curs i Forgas s’incorpora per solucionar aquest aspecte. Té 25 anys, és davanter centre i prové del Reus Deportiu B. És el tercer màxim golejador de la Tercera Divisió, amb un total de 9 dianes en els 18 partits disputats. Abans d’aterrar a Reus havia jugat amb el CF Peralada, AE Prat, CE Sabadell, UE Rubí i CF Pobla de Mafumet. Dot és un lateral dret de 30 anys que actualment es trobava sense equip, i que va jugar la campanya passada a Galícia amb el CCD Cerceda, de la Segona Divisió B. Anteriorment havia format part de l’AE Prat, CE Europa, Terrassa FC i UE Rubí.

Dot, Cervós i Bové també se sumen a la plantilla tricolor, a la qual poden arribar encara més incorporacions

La intenció de l’entitat és seguir comptant amb jugadors andorrans en el màxim que sigui possible. I en aquest sentit incorpora a dos futbolistes nacionals. Es vol seguir dotant d’identitat a la plantilla tricolor amb gent de casa. Cervós torna al club mitja temporada després d’haver marxat. El curs passat va vestir la samarreta tricolor, però a l’estiu va decidir canviar d’aires per donar el salt a la Tercera Divisió, a les files de l’FC Santboià. Però el primer tram de temporada no l’ha convençut per quedar-se. L’equip ocupa la penúltima plaça de la classificació i decideix tornar al Principat. Cervós té 20 anys, és lateral esquerra i internacional absolut.

Per la seva part, Bové prové del CD Fontsanta-Fatjó, de la Segona Catalana. Té 22 anys i pot estar al camp tant en la posició de lateral com d’interior, en qualsevol de les dues bandes. És internacional amb la selecció sub-21. Aquestes incorporacions reforcen una plantilla que no es dona per tancada, ja que es podria produir alguna nova arribada. El projecte de l’FC Andorra és ambiciós amb l’arribada de Kosmos i els objectius són de màxims. En els dos partits que queden de la primera volta i amb tota la segona per davant, l’equip provarà de situar-se en alguna de les dues primeres posicions, la de l’ascens directe i la de promoció, respectivament.