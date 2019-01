Torna el Dakar amb Ginesta com a únic representant del Principat

Aquest any, Andorra només comptarà amb un representant nacional al Dakar 2019, competició que es disputa íntegrament el Perú en una edició que només tindrà 10 etapes, a més d’un quilometratge diferent i una geografia en la qual el 70% serà d’arena i dunes. Avui comencen les verificacions administratives i tècniques, el dia 6 se celebrarà el podi i el parc tancat i el dia 7 es disputarà la primera etapa.

Per tant, l’andorrà Jordi Ginesta buscarà sumar la seva 29a edició, en camions, fent tasques d’assistència i anirà acompanyat en el seu Man del francès Marc Dardaillon. El pilot de 59 anys és un dels més experimentats de la caravana de pilots: «La preparació ha estat molt difícil, esperem molta sorra, un fet que a mi m’agrada molt i que espero amb molta il·lusió», comentava i recordava que l’any passat, al Perú, «m’ho vaig passar molt bé». «Aquesta és una carrera que si no l’afrontes amb il·lusió, és millor quedar-te a casa perquè és precisament això el que em fa seguir, cada any, competint a la cita».

L’any passat, va haver d’abandonar a la segona etapa i aquest any vol recuperar les sensacions: «No m’interessa la posició, prefereixo atendre bé i assistir als vehicles que ho necessitin, però admeto que estar entre els 20 primers seria increïble, encara que no és un fet que contemplem ni que ens preocupi».

Per altra banda, també va assegurar que el Dakar «o el portes a la sang o no corres» i que «hi ha gent que ho prova un any i que no torna». «És una competició que cada any canvia molt i on l’experiència és completament diferent, és una de les carreres més dures del món, és una superació per a qualsevol pilot, mecànic o personal d’assistència», reiterava i sentenciava que «pel que fa a la publicitat i a la televisió, és brutal, no hi ha una carrera que se la pugui igualar, sempre ha estat la número u».

Les males notícies d’aquesta edició són les dues baixes importants d’Albert Llovera i de Cristian España. Llovera, tot i tenir alternatives sobre la taula per dur a terme el projecte, cap d’elles va fructificar i el pilot andorrà vol centrar els esforços a tancar un programa de cara a l’any vinent, valorant diverses possibilitats en especialitats molt diferents. Així mateix, España va haver de dir adeu a causa de la lesió que va patir a finals d’agost quan es va fracturar el radi a nivell distal i va patir una luxació cubital a la mà esquerra entrenant en bicicleta de descens.

Qui vol lluitar per la victòria és el resident Cyril Despres que competirà al Dakar amb Carlos Sainz i Stéphane Peterhansel. Els tres pilots conduiran un Mini John Cooper Works Buggy en el Mini JCW Team d’X-Raid i buscaran la classificació general de la seva categoria.

«Tenim l’oportunitat d’acabar el Dakar en el més alt del podi, però hem de tenir en compte que el projecte Buggy encara està a la seva infància, tot pot passar, però tenim ambició per lluitar per la victòria», remarcava.