Un Dakar molt aventurer

L'Anàlisi,per la pilot de ral·li raid de motor Margot Llobera.

L’any passat vaig poder assistir al 40è Ral·li Dakar i aquest any el viuré des d’Andorra, un fet que em fa especial il·lusió i que comentaré a El PERIÒDIC, on explicaré el dia a dia dels pilots, com viuen, sobretot enfocant-me en els nacionals, amb els residents i també en els catalans, els nostres veïns, que són molt coneguts i molt bons.

En motos, en aquesta edició, comptarem amb el resident Joan Barrera, un pilot punter, molt ràpid, fet que, a vegades, en una cursa tan llarga el pot no afavorir perquè pot arribar a arriscar massa durant massa temps. Tanmateix, aquest Dakar l’afavoreix perquè és un 100% Perú, amb deu dies de cursa i, per tant, el factor risc desapareix bastant.

Un altre resident és Adrien Van Beveren, que l’any 2017 va fer una quarta posició. En l’última etapa de la darrera edició, es va estar disputant la victòria amb Gerard Farrés, i a la meta, hi va haver segons de diferència. Va ser un final molt nerviós. Van Beveren és un pilot que té les coses molt clares i a la sorra és molt ràpid i opta per la victòria, una fita que hagués pogut aconseguir l’any passat si no hagués patit un greu accident.

En cotxes, tenim a Cyril Despres, que aquest any correrà amb un bugui, juntament amb Carlos Sainz i Stéphane Peterhansel. Aquest últim tindrà al resident David Castera com a copilot. Després, tindran també a Nani Roma, que correrà amb un 4x4. Per tant, serà interessant descobrir si per la sorra és millor un 2x2 o un 4x4. Cal tenir en compte que el desenvolupament d’aquest cotxe es fa durant tot l’any i és molt dur. Ho conec en primera persona perquè l’Alexia Llobera, la meva germana, ha treballat en la telemetria d’aquests vehicles.

En camions, tindrem a l’incombustible Jordi Ginesta que ja du més de 20 edicions. Vaig coincidir amb ell i era increïble com conduïa, com s’organitzava i com gestionava el material.

Finalment, Luc Alphand també hi participarà, però com a periodista per a la televisió francesa i per a la ràdio i la televisió de Red Bull.

Sens dubte, serà un dels Dakars més curts de totes les edicions, és ràpid i perillós, en terres molt hostils i molt poc trepitjades. Hi haurà molta sorra, que enganya molt, l’any passat, ja hi va haver molts accidents.