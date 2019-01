El 75% dels dependents ignoren els organismes públics de suport

Al voltant del 75% de les persones del país que es van declarar ser dependents elles mateixes o viure a la mateixa llar que una persona dependent en la darrera enquesta d’indicadors socials del CRES van manifestar desconéixer l’existència dels organismes públics de suport del país per a aquestes situacions: la Comissió Nacional de Valoració (CONAVA) i la Comissió de Valoració Sociosanitària (COVASS).



El director del CRES va qualificar aquest percentatge de «molt alt» i no va descartar que pugui estar relacionat amb una manca de difusió i de comunicació sobre els organismes per part de l’ens governamental, alhora que també va assenyalar la dificultat de reconèixer obertament la dependència tant d’un mateix com d’un ésser proper. El 3,1% dels enquestats van assegurar que ells mateixos eren dependents i el 4% que com a mínim una persona de la llar on viuen ho és.

Micó va voler deixar ben clar que aquestes dades no reflecteixen la realitat total de la societat andorrana, ja que no han tingut accés a les persones en residències. És a dir, que es tracta d’aquelles persones que viuen en habitatges particulars però que es consideren dependents.



El CRES va incloure dades sobre la dependència de la població andorrana en l’Observatori presentat ahir per primera vegada i ho va fer com a punta de l’iceberg d’un projecte molt ambiciós que Micó va indicar que el centre espera presentar a finals d’any. «Es tracta d’un projecte que va néixer especialment a iniciativa de l’ADA, que va assenyalar que la majoria de cuidadors de les persones dependents del país són dones i que, sovint, realitzen la feina d’una manera informa i sense reconeixement», va informar Micó. El CRES considera que aquest informe qualitatiu que inclou moltes entrevistes personals a banda d’enquestes ha de contribuir a visibilitzar i valorar el paper d’aquestes cuidadores. En aquest cas, el CRES sí que preveu parlar amb persones dependents que viuen a residències així com amb els seus cuidadors.



Micó va subratllar que les dades els han mostrat fins ara que el 46% de les persones que exerceixen com a cuidadors, tenen a més, una feina a jornada completa fora de casa.