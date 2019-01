Jordan, l’home del MoraBanc que protegirà la cistella

El MoraBanc Andorra va presentar ahir a Jerome Jordan, que debutarà demà i que arriba al club tricolor per substituir a Shayne Whittington, que va marxar al Movistar Estudiantes.

En aquest context, el director esportiu del club, Francesc Solana va explicar que «havíem de buscar un jugador que ens ajudés en les mancances que veiem que tenia el nostre equip davant la sortida imminent de Whittington» i que «ens ajudarà en el rebot, en la posició de cinc». «És un jugador que serà d’impacte immediat en els pròxims partits», assegurava i afegia que «en el rebot, no estàvem sent sòlids». A més, «ens ajudarà a prop de l’anella, on és contundent». També va destacar l’experiència del jugador a la Lliga Endesa en aquestes darreres tres temporades: «Era el jugador que més s’adaptava a l’equip, sabem que hem de sacrificar algunes coses, però en guanyem d’altres».

Per altra banda, Jordan va reiterar que un dels motius per venir al club «han estat les bones referències» i que intentarà «aportar bones jugades i bon joc des de la part interior, amb bona defensa, energia i comunicació».

Jelínek no tindrà substitut

Per un altre costat, després de la lesió de David Jelínek, Solana va assegurar que «és molt complicat trobar un jugador que vingui temporalment» i que «hi ha altres jugadors dintre de l’equip que han de fer un pas endavant i que amb aquesta lesió tindran una oportunitat». És el cas de Miki Vitali i de Guille Colom, «jugadors que no estan en la màxima confiança». «Guille no ha tingut molts minuts i segurament haurà d’aprofitar les oportunitats que tingui, però de moment, descartem incorporar a algú». H